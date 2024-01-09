Fernando Santos ve Erden Timur için olay sözler! "Galatasaray-Konyaspor maçında gördük ki hakem arkadaşlar..."

ALİ GÜLTİKEN: Bu hamle önemliydi. Futbol takımları güçlü bir lider olmadan yönetilemez. Beşiktaş bu sıkıntıyı ciddi şekilde yaşadı. Portekizli teknik adam, dünya futbolunda yeri olan bir isim. İyi bir kariyeri var. Beşiktaş'ın düşündüğü yapılanmayı da yönetimle birlikte gerçekleştirebilir. Portekiz futbolu da yetiştiricilik ve gelişim üzerine kurulu bir yapı. Önemli bir transfer ve geçiş ülkesi. Bugün Beşiktaş'ın yapmak istediği hem altyapı hem doğru dış transfer politikasıyla yarışmacı bir takım yaratma düşüncesini hayata geçirebilir. Bu sezon kolay bir yıl olmadı ve süreç, sezon sonuna kadar devam edecektir. Şampiyonluk hedefinden bu kadar kopmuş bir oyuncu grubunu yeniden hedefe yönlendirmek zor. Aslında çok daha önemli olan, Beşiktaş'ın bu kadrodan kimlerle yeniden yola devam edeceği konusu.