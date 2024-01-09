Fernando Santos ve Erden Timur için olay sözler! "Galatasaray-Konyaspor maçında gördük ki hakem arkadaşlar..."

Giriş Tarihi: 09.01.2024 08:29
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
08:29
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Fernando Santos oldu. Galatasaray'da ise Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası "Bize karşı bir operasyon var" dedi. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk, hem bu iki önemli konuyu hem de şampiyonluk yarışı ve yeni sezondaki yabancı sayısını değerlendirdi. Usta isimlerden Levent Tüzemen, Beşiktaş'ın yeni hocası Santos için çarpıcı ifadeler kullanırken, Gürcan Bilgiç ise Galatasaray-Konyaspor maçındaki hakem performansına dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...