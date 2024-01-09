Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fernando Santos ve Erden Timur için olay sözler! "Galatasaray-Konyaspor maçında gördük ki hakem arkadaşlar..."
Giriş Tarihi: 09.01.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 08:29

Fernando Santos ve Erden Timur için olay sözler! "Galatasaray-Konyaspor maçında gördük ki hakem arkadaşlar..."

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Fernando Santos oldu. Galatasaray'da ise Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası "Bize karşı bir operasyon var" dedi. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk, hem bu iki önemli konuyu hem de şampiyonluk yarışı ve yeni sezondaki yabancı sayısını değerlendirdi. Usta isimlerden Levent Tüzemen, Beşiktaş'ın yeni hocası Santos için çarpıcı ifadeler kullanırken, Gürcan Bilgiç ise Galatasaray-Konyaspor maçındaki hakem performansına dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

Fernando Santos ve Erden Timur için olay sözler! Galatasaray-Konyaspor maçında gördük ki hakem arkadaşlar...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Fernando Santos ve Erden Timur için olay sözler! Galatasaray-Konyaspor maçında gördük ki hakem arkadaşlar...

- Beşiktaş, Portekiz efsanesi Fernando Santos'u gizli bir operasyonla takımın başına getirdi. Bu tercih için ne dersiniz? Artık Beşiktaş'ın bir generali var mı?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fernando Santos ve Erden Timur için olay sözler! Galatasaray-Konyaspor maçında gördük ki hakem arkadaşlar...

LEVENT TÜZEMEN: Ben Türkiye'de şampiyon olmuş Portekizli bir hoca hatırlamıyorum. Jorge Jesus ve Vitor Pereira, ellerine verilen kaliteli ve pahalı kadrolara rağmen F.Bahçe'ye ikincilik yaşattılar. Ona rağmen başarılı olamadılar. Sadece Jesus ile Türkiye Kupası kazanıldı. Beşiktaş, Carvalhal'ı getirdi ama verim alamadı. Santos'un Milli Takım'da yaşadığı başarı, tamamen oyuncuların kalitesiyle alakalıdır. Avrupa Şampiyonu olduğu dönemde en büyük gücü Ronaldo'ydu. Beşiktaş yönetimi, Santos'u neden getirdiğini açıklamalı. Ne buldular, neye göre getirdiler, transferleri Portekizli hocaya mı bırakacaklar?

Fernando Santos ve Erden Timur için olay sözler! Galatasaray-Konyaspor maçında gördük ki hakem arkadaşlar...

ALİ GÜLTİKEN: Bu hamle önemliydi. Futbol takımları güçlü bir lider olmadan yönetilemez. Beşiktaş bu sıkıntıyı ciddi şekilde yaşadı. Portekizli teknik adam, dünya futbolunda yeri olan bir isim. İyi bir kariyeri var. Beşiktaş'ın düşündüğü yapılanmayı da yönetimle birlikte gerçekleştirebilir. Portekiz futbolu da yetiştiricilik ve gelişim üzerine kurulu bir yapı. Önemli bir transfer ve geçiş ülkesi. Bugün Beşiktaş'ın yapmak istediği hem altyapı hem doğru dış transfer politikasıyla yarışmacı bir takım yaratma düşüncesini hayata geçirebilir. Bu sezon kolay bir yıl olmadı ve süreç, sezon sonuna kadar devam edecektir. Şampiyonluk hedefinden bu kadar kopmuş bir oyuncu grubunu yeniden hedefe yönlendirmek zor. Aslında çok daha önemli olan, Beşiktaş'ın bu kadrodan kimlerle yeniden yola devam edeceği konusu.

Fernando Santos ve Erden Timur için olay sözler! Galatasaray-Konyaspor maçında gördük ki hakem arkadaşlar...

GÜRCAN BİLGİÇ: Çok tecrübeli bir isim. Yunanistan tecrübesi de var. Bu demek ki Türkiye'deki iklime yabancılık çekmeyecek. İki ülkede de saha içinde benzer sorunlar yaşanıyor. Santos veya bir başkası, krizden çıkmak için gerekli formüle sahip mi? Çünkü kadro kalitesi ortada. Santos gelince bu futbolcular Maradona-Messi olmayacak. Beşiktaş yönetimi önce taraftarını acılı sürece ikna edecek. Takım formasyonu, stratejisi değişecek. Hedefler küçülecek. Beklenti azalırsa, memnuniyetsizlik de azalır. Santos geldi ama saha dışındaki meseleler daha önemli.

SON DAKİKA