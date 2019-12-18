FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu! MHK'den sürpriz karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020 yılında FIFA kokartı takacak Türk hakemleri ilan etti. Üst klasmanda Ümit Öztürk'ün çıkarıldığı listeye sürpriz bir isim eklendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020 yılında FIFA kokartı takacak Türk hakemleri ilan etti. TFF'den yapılan açıklamaya göre hakemler, FIFA kokartını ocak ayında Antalya'da düzenlenecek kış seminerinde takacak. Bu yıl üst klasmanda FIFA kokartı taşıyan hakemlerden Ümit Öztürk listeden çıkarılırken, yerine Arda Kardeşler dahil edildi. Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler ise FIFA kokartını korudu. Kadın hakemlerde ise Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı ve Cansu Tiryaki, FIFA kokartı taşımaya devam edecek. DEVRE ARASI SEMİNERİ 5-9 OCAK'TA ANTALYA'DA Üst klasman hakemleri, üst klasman yardımcı hakemleri, üst klasman gözlemcileri ile kadın FIFA hakem ve yardımcı hakemlerinin katılacağı kış semineri, 5-9 Ocak 2020'de Antalya'da yapılacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenecek seminere; MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato, UEFA Gözlemcisi Jorn West Larsen ve UEFA Hakem Fiziksel Gelişim Sorumlusu Werner Helsen katılacak.