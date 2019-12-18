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  • FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu! MHK'den sürpriz karar

kokartı takacak hakemler belli oldu! MHK'den sürpriz karar

(), 2020 yılında kokartı takacak Türk hakemleri ilan etti. Üst klasmanda 'ün çıkarıldığı listeye sürpriz bir isim eklendi.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 12:04
FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu! MHK'den sürpriz karar

(), 2020 yılında kokartı takacak Türk hakemleri ilan etti.

FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu! MHK'den sürpriz karar

'den yapılan açıklamaya göre hakemler, kokartını ocak ayında Antalya'da düzenlenecek kış seminerinde takacak.

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FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu! MHK'den sürpriz karar

Bu yıl üst klasmanda kokartı taşıyan hakemlerden listeden çıkarılırken, yerine dahil edildi.

FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu! MHK'den sürpriz karar

Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler ise kokartını korudu.

FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu! MHK'den sürpriz karar

Kadın hakemlerde ise Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı ve Cansu Tiryaki, kokartı taşımaya devam edecek.

FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu! MHK'den sürpriz karar

DEVRE ARASI SEMİNERİ 5-9 OCAK'TA ANTALYA'DA

Üst klasman hakemleri, üst klasman yardımcı hakemleri, üst klasman gözlemcileri ile kadın hakem ve yardımcı hakemlerinin katılacağı kış semineri, 5-9 Ocak 2020'de Antalya'da yapılacak.

FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu! MHK'den sürpriz karar

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenecek seminere; MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato, UEFA Gözlemcisi Jorn West Larsen ve UEFA Hakem Fiziksel Gelişim Sorumlusu Werner Helsen katılacak.

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