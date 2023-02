Giriş Tarihi: 28.02.2023 00:44 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 00:45

FIFA The Best 2022 ödülleri canlı yayında dağıtıldı! FIFA The Best futbol ödüllerinde kimler ödül aldı? En iyi futbolcu ödülünün sahibi BELLİ OLDU

FIFA tarafından futbolun en iyi isimlerinin seçildiği FIFA The Best ödül töreni 27 Şubat 2023 Pazartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te sahiplerini bulacak. Yılın en iyisi adayları arasında yıldız oyuncular Messi, Mbappe ve Benzema'nın da yer aldığı ödül törenini canlı izlemek ve ödül alan isimleri öğrenmek isteyenler FIFA The Best futbol ödüllerinde kimler ödül aldı? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte FIFA The Best ödülleri canlı izle linki ve ödül alan isimler.