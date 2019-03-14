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  • Formula 1'de pilotların takacakları kasklar tanıtıldı

'de pilotların takacakları kasklar tanıtıldı

Hafta sonu Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak 2019 Dünya Şampiyonası'nda 10 takım, 14 farklı ülkeden 20 pilotla mücadele edecek.

Yeni sezon öncesi pilotların takacakları kasklar tanıtıldı.

Giriş Tarihi: 14.03.2019 12:00 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 12:10
Formula 1'de pilotların takacakları kasklar tanıtıldı

Hafta sonu Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak 2019 Dünya Şampiyonası'nda 10 takım, 14 farklı ülkeden 20 pilotla mücadele edecek.

Yeni sezon öncesi pilotların takacakları kasklar tanıtıldı.

Formula 1'de pilotların takacakları kasklar tanıtıldı

ALEXANDER ALBON

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Formula 1'de pilotların takacakları kasklar tanıtıldı

ALEXANDER ALBON

Formula 1'de pilotların takacakları kasklar tanıtıldı

ALEXANDER ALBON

Formula 1'de pilotların takacakları kasklar tanıtıldı

ALEXANDER ALBON

Formula 1'de pilotların takacakları kasklar tanıtıldı

ALEXANDER ALBON

Formula 1'de pilotların takacakları kasklar tanıtıldı

ANTONIO GIOVINAZZI

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