Formula 1'de pilotların takacakları kasklar tanıtıldı

Hafta sonu Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak 2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 10 takım, 14 farklı ülkeden 20 pilotla mücadele edecek. Yeni sezon öncesi pilotların takacakları kasklar tanıtıldı. Hafta sonu Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak 2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 10 takım, 14 farklı ülkeden 20 pilotla mücadele edecek. Yeni sezon öncesi pilotların takacakları kasklar tanıtıldı. ALEXANDER ALBON ALEXANDER ALBON ALEXANDER ALBON ALEXANDER ALBON ALEXANDER ALBON ANTONIO GIOVINAZZI