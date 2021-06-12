Son dakika... EURO 2020'nin ikinci gününde çok üzücü bir olay yaşandı. Danimarka'nın Finlandiya'yı konuk ettiği maçın 42. dakikasında yıldız futbolcu Christian Eriksen bir anda yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin acil müdahalesiyle yaklaşık 4-5 dakika kalp masajı yapılan Eriksen, sedyeyle hastaneye kaldırıldı. Yere yığıldığı anda bilinci kapanan deneyimli futbolcu uzun süren kalp masajı sonrası kendine geldi. Hem UEFA ve hem de Danimarka Futbol Federasyonu, oyuncunun durumunun stabil olduğunu açıkladı. Herkesin yüreğine su serpen bu açıklamayla futbolseverler bir nebze olsun rahatlarken, futbol dünyası da Eriksen'den destejlerini esirgemedi.