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Haberler Galeri Futbol dünyasından Christian Eriksen'e destek mesajları
Giriş Tarihi: 12.06.2021 21:41 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 22:01

Futbol dünyasından 'e destek mesajları

Son dakika... 'nin ikinci gününde çok üzücü bir olay yaşandı. 'nın Finlandiya'yı konuk ettiği maçın 42. dakikasında yıldız futbolcu bir anda yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin acil müdahalesiyle yaklaşık 4-5 dakika kalp masajı yapılan Eriksen, sedyeyle hastaneye kaldırıldı. Yere yığıldığı anda bilinci kapanan deneyimli futbolcu uzun süren kalp masajı sonrası kendine geldi. Hem ve hem de Danimarka Futbol Federasyonu, oyuncunun durumunun stabil olduğunu açıkladı. Herkesin yüreğine su serpen bu açıklamayla futbolseverler bir nebze olsun rahatlarken, futbol dünyası da Eriksen'den destejlerini esirgemedi.

Futbol dünyasından Christian Eriksen'e destek mesajlar!

Son dakika... Futbol dünyası Eriksen'in bir anda yerde kalmasıyla şoke oldu. B grubu ilk maçında ile Finlandiya'yı karşı karşıya getiren mücadelede Eriksen şoku yaşandı. Yıldız futbolcu bir anda yere düştü ve bilincini kaybetti.

Futbol dünyasından Christian Eriksen'e destek mesajlar!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçında ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Mücadelenin 43'üncü dakikasında ise çok üzücü bir olay yaşandı.

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Futbol dünyasından Christian Eriksen'e destek mesajlar!

'nın kullanacağı taç atışında topu almak için hareketlenen , taç çizgisinin yanında bir anda yere yığıldı.

Futbol dünyasından Christian Eriksen'e destek mesajlar!

Mücadelenin hakemi oyunu durdurarak futbolcunun yanına koştu ve sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Eriksen'in yanına gelen sağlık ekibi, oyuncuya kalp masajı yapmaya başladı. Öte yandan takım arkadaşları da tecrübeli oyuncunun etrafında bir çember oluşturdu.

Saha içerisinde uygulanan müdahalenin ardından , sağlık ekibi tarafından soyunma odasına götürüldü.

Futbol dünyasından Christian Eriksen'e destek mesajlar!

HASTANEYE KALDIRILDI VE BİLİNCİ AÇIK!

16. Avrupa Futbol Şampiyonası () B Grubu'ndaki -Finlandiya maçında fenalaşan Danimarkalı oyuncu 'in bilincinin açık olduğu belirtildi.

'dan yapılan açıklamada, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısının son dakikalarında aniden yere yığılan Eriksen'in, hastaneye götürüldüğü ve durumunun stabil olduğu bilgisi verildi.

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