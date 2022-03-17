Galatasaray Barcelona maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray son 16 turunda dünya devi Barcelona'yı konuk edecek. İlk maçta ortaya koyduğu mücadeleyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan temsilcimiz, Nou Camp deplasmanından beraberliği koparmayı başarmıştı. Kazananın çeyrek finale çıkacağı mücadele öncesi, Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi soruları araştırılıyor. Teknik Direktör Domenec Torrent, Galatasaray'ın hedefinin tur olduğunu net bir şekilde dile getirdi. Peki, Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte GS Barça muhtemel 11'ler