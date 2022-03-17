HAYDİ GALATASARAY: UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Barcelona ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Bu akşam oynanacak olan Galatasaray Barcelona mücadelesi öncesi futbolseverler, Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika bilgisine göre kritik karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu. Öte yandan teknik direktör Domenec Torrent, 'Bizim amacımız tur atlamak. Oyun anlayışımız da buna yönelik olacak' dedi. İşte Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda sorusu yanıtı ile birlikte maç öncesi son dakika gelişmeleri, yayın kanalı bilgileri ve 11'ler…

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Barcelona bu akşam karşı karşıya gelecek. Zor bir kura çeken ve Barcelona ile eşleşen sarı kırmızılı temsilcimiz ilk maçta tur için avantajlı skoru elde etmeyi başardı. Bu akşam oynanacak dev maçın yayın kanalı bilgileri ve muhtemel 11'leri şöyle;