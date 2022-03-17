Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? GS Barça Exxen CANLI İZLE
Giriş Tarihi: 17.03.2022 20:05 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 09:35

Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? GS Barça Exxen CANLI İZLE

Galatasaray Barcelona maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray son 16 turunda dünya devi Barcelona'yı konuk edecek. İlk maçta ortaya koyduğu mücadeleyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan temsilcimiz, Nou Camp deplasmanından beraberliği koparmayı başarmıştı. Kazananın çeyrek finale çıkacağı mücadele öncesi, Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi soruları araştırılıyor. Teknik Direktör Domenec Torrent, Galatasaray'ın hedefinin tur olduğunu net bir şekilde dile getirdi. Peki, Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte GS Barça muhtemel 11'ler

Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? GS Barça Exxen CANLI İZLE

HAYDİ GALATASARAY: UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Barcelona ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Bu akşam oynanacak olan Galatasaray Barcelona mücadelesi öncesi futbolseverler, Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika bilgisine göre kritik karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu. Öte yandan teknik direktör Domenec Torrent, 'Bizim amacımız tur atlamak. Oyun anlayışımız da buna yönelik olacak' dedi. İşte Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda sorusu yanıtı ile birlikte maç öncesi son dakika gelişmeleri, yayın kanalı bilgileri ve 11'ler…

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Barcelona bu akşam karşı karşıya gelecek. Zor bir kura çeken ve Barcelona ile eşleşen sarı kırmızılı temsilcimiz ilk maçta tur için avantajlı skoru elde etmeyi başardı. Bu akşam oynanacak dev maçın yayın kanalı bilgileri ve muhtemel 11'leri şöyle;

Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? GS Barça Exxen CANLI İZLE

UEFA AVRUPA LİGİNDE DEPLASMAN GOLÜ KURALI VAR MI, KALKTI MI?

Öte yandan futbolseverler, kritik karşılaşma öncesi deplasman golü kuralının olup olmadığını merak ediyor. Bilindiği üzere yakın dönemde futbol müsabakalarında uygulanan deplasman golü kuralı kaldırıldı. Buna göre Galatasaray Barcelona maçında bir tarafın tur atlaması için skor üstünlüğünü eline alması gerekiyor.

İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? GS Barça Exxen CANLI İZLE

GALATASARAY BARCELONA MAÇI İLK 11'LER

GALATASARAY XI: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Gomis

BARCELONA XI: Ter Stegen, Dest, Pique, Eric Garcia, Alba, Busquets, F. de Jong, Pedri, A. Trore, F. Torres, Aubameyang

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI CANLI İZLE | TIKLAYINIZ

Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? GS Barça Exxen CANLI İZLE

GALATASARAY BARCELONA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Galatasaray ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği zorlu 90 dakika 17 Mart Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? GS Barça Exxen CANLI İZLE

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Konuk ekip Barcelona'da adı UEFA'ya verilen listee yer almayan Dani Alves dışında, sakatlıkları bulunan Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Ansu Fati, Alex Balde takımlarına destek veremeyecekler.

Temsilcimiz Galatasaray'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

SON DAKİKA