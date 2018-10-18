Galatasaray - Bursaspor muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Bursaspor'u ağırlayacak. 19 Ekim Cuma günü saat 20:30'da başlayacak maç beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.

Bir yandan Türk Telekom Stadı'ndaki maçta seyirci avantajını da kullanarak 3 puana uzanmak ve zirvedeki yerini korumak isteyen Fatih Terim, diğer taraftan hafta içinde Schalke ile oynanacak Şampiyonlar Ligi sınavını düşünüyor.

Bu doğrultuda sürpriz bir ilk 11 sahaya sürmeye hazırlanan Terim, özellikle milli takımlardan dönen oyuncuları dinlendirme yoluna gidecek. İşte Galatasaray'ın, Bursaspor karşısında sahada olması beklenen muhtemel ilk 11'i...