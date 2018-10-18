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- muhtemel 11'leri

'in 9. haftasında sahasında 'u ağırlayacak. 19 Ekim Cuma günü saat 20:30'da başlayacak maç beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.

Bir yandan Türk Telekom Stadı'ndaki maçta seyirci avantajını da kullanarak 3 puana uzanmak ve zirvedeki yerini korumak isteyen , diğer taraftan hafta içinde Schalke ile oynanacak Şampiyonlar Ligi sınavını düşünüyor.

Bu doğrultuda sürpriz bir ilk 11 sahaya sürmeye hazırlanan Terim, özellikle milli takımlardan dönen oyuncuları dinlendirme yoluna gidecek. İşte Galatasaray'ın, Bursaspor karşısında sahada olması beklenen muhtemel ilk 11'i...

Giriş Tarihi: 18.10.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 12:18
Galatasaray - Bursaspor muhtemel 11'leri

'in 9. haftasında sahasında 'u ağırlayacak. 19 Ekim Cuma günü saat 20:30'da başlayacak maç beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.

Galatasaray - Bursaspor muhtemel 11'leri

Bir yandan Türk Telekom Stadı'ndaki maçta seyirci avantajını da kullanarak 3 puana uzanmak ve zirvedeki yerini korumak isteyen , diğer taraftan hafta içinde Schalke ile oynanacak Şampiyonlar Ligi sınavını düşünüyor.

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Galatasaray - Bursaspor muhtemel 11'leri

İşte 'ın, karşısında sahada olması beklenen muhtemel ilk 11'i...

Galatasaray - Bursaspor muhtemel 11'leri

MUSLERA

Galatasaray - Bursaspor muhtemel 11'leri

MARIANO

Galatasaray - Bursaspor muhtemel 11'leri

MAICON

Galatasaray - Bursaspor muhtemel 11'leri

OZAN KABAK

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