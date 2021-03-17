Galatasaray efsanesi Erhan Önal'ın kızı Bige Önal'dan duygulandıran paylaşım...

BÜLENT TİMURLENK: İZ BIRAKANLAR UNUTULMAZ

"VE top ağlarımızda" dedikten sonra suskunlaşan ve skoru söylemekte zorlanan spikerler, "Yenildik ama ezilmedik" diyerek umudun kırıntısını arayanlar… Böyle günlerden geçti Türk futbolu… Erhan Önal başka bir kapıyı açan kahramanlardan biriydi. Öncelikle gurbetçi futbolcular için ilk örnek olarak Türkiye'de bir referans noktası oldu. Günümüz futbolunda defanstan oyun kuran takımlar için oynadığı yıllarda paha biçilemez bir adamdı. Galatasaray'ın Şampiyon Kulüpler'de yarı final oynadığı sezonun, Jupp Derwalli yılların simge isimlerinden biriydi. Ben büyük bir futbolcu izledim ama çok da klas bir insan tanıdım. İz bırakanlar hiçbir zaman unutulmaz…