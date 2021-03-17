Galatasaray efsanesi Erhan Önal'ın kızı Bige Önal'dan duygulandıran paylaşım...

MUSTAFA DENİZLİ: TÜRK FUTBOLUNUN BAŞI SAĞOLSUN
Erhan Önal'ın hem takım arkadaşı hem de teknik direktörü olan Mustafa Denizli şunları söyledi: "Milli formayı paylaştık, beraber oynadık… Gün geldi bilgisine, kişiliğine inanarak Erhan'a Milli Takım kaptanlığını verdim (1986-87'de İzmir'deki İngiltere maçı). Erhan çok yönlü, saha içinde oyunu okuyabilen, esas bölgesi orta saha olan bir futbolcuydu. Ama sistem değişiklikleri onu daha etkili bir pozisyona getirdi. Neticede arkadaşımı, talebemi, sonra da ülkesine kulüp ve milli takımlarda hizmet etmiş bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Türk futbolunun başı sağolsun…"