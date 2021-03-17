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Haberler Galeri Galatasaray efsanesi Erhan Önal'ın kızı Bige Önal'dan duygulandıran paylaşım...

efsanesi 'ın kızı 'dan duygulandıran paylaşım...

'ın efsane oyuncularından dün hayata gözlerini yummuştu. Galatasaray'ın unutulmazları arasına adını kazıyan Erhan Önal 2011 yılında beyin kanaması geçirmişti. Bir süredir tedavi gören efsane futbolcu dün gelen vefat haberi sonrası sevenlerini hüzne boğdu. Ayrıca kızı olan da Erhan Önal için 2016 yılında bir paylaşımda bulunduğu görüldü. Paylaşımda yazılan ifadeler sevenlerini duygulandırdı. İşte Bige Önal'ın o paylaşımı ve yayınlanan başsağlığı mesajları...

Giriş Tarihi: 17.03.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 10:59
Galatasaray efsanesi Erhan Önal'ın kızı Bige Önal'dan duygulandıran paylaşım...

A Milli Takım ve 'ın eski yıldızlarından Erhan Önal 63 yaşında dün hayatını kaybetti… 2011 senesinde beyin kanaması geçiren ve tedavisinin ardından toparlanan ancak çeşitli rahatsızlıkları olduğu bilinen Erhan Önal, dün kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Galatasaray efsanesi Erhan Önal'ın kızı Bige Önal'dan duygulandıran paylaşım...

TÜRK FUTBOLUNA "GERİDEN OYUN KURAN" LİBERO ANLAYIŞINI GETİRDİ

Futbolumuza "geriden oyun kuran" libero anlayışını getiren Önal, futbola altyapısında başladığı Bayern Münih'te A Takım'a yükselip Bundesliga'da oynayan ilk Türk futbolcu olmuştu. Daha sonra Standart Liege ve kısa bir Fenerbahçe kariyeri olan Önal'ın macerası ise 1985'te başladı.

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Galatasaray efsanesi Erhan Önal'ın kızı Bige Önal'dan duygulandıran paylaşım...

Sarı-kırmızılı forma ile 7 sezonda 2 lig, 2 de kupa şampiyonluğu yaşayan Erhan Önal 1988'de 3-0'ın rövanşında 5-0'lık Neuchatel zaferinde de sahadaydı. 14 kez A Milli olan Önal, futbolu 1992'de bırakmıştı.

Galatasaray efsanesi Erhan Önal'ın kızı Bige Önal'dan duygulandıran paylaşım...

MUSTAFA DENİZLİ: TÜRK FUTBOLUNUN BAŞI SAĞOLSUN

'ın hem takım arkadaşı hem de teknik direktörü olan Mustafa Denizli şunları söyledi: "Milli formayı paylaştık, beraber oynadık… Gün geldi bilgisine, kişiliğine inanarak Erhan'a Milli Takım kaptanlığını verdim (1986-87'de İzmir'deki İngiltere maçı). Erhan çok yönlü, saha içinde oyunu okuyabilen, esas bölgesi orta saha olan bir futbolcuydu. Ama sistem değişiklikleri onu daha etkili bir pozisyona getirdi. Neticede arkadaşımı, talebemi, sonra da ülkesine kulüp ve milli takımlarda hizmet etmiş bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Türk futbolunun başı sağolsun…"

Galatasaray efsanesi Erhan Önal'ın kızı Bige Önal'dan duygulandıran paylaşım...

BÜLENT TİMURLENK: İZ BIRAKANLAR UNUTULMAZ

"VE top ağlarımızda" dedikten sonra suskunlaşan ve skoru söylemekte zorlanan spikerler, "Yenildik ama ezilmedik" diyerek umudun kırıntısını arayanlar… Böyle günlerden geçti Türk futbolu… başka bir kapıyı açan kahramanlardan biriydi. Öncelikle gurbetçi futbolcular için ilk örnek olarak Türkiye'de bir referans noktası oldu. Günümüz futbolunda defanstan oyun kuran takımlar için oynadığı yıllarda paha biçilemez bir adamdı. 'ın Şampiyon Kulüpler'de yarı final oynadığı sezonun, Jupp Derwalli yılların simge isimlerinden biriydi. Ben büyük bir futbolcu izledim ama çok da klas bir insan tanıdım. İz bırakanlar hiçbir zaman unutulmaz…

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