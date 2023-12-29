Galatasaray Fenerbahçe maçı ATV ile canlı izle! Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde oynanacak olan zorlu maçta muhtemel 11'ler belli oldu. İşte Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının tüm detayları...