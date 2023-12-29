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Haberler Galeri Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! Dev maçın muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 29.12.2023 18:00 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 19:12

Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! Dev maçın muhtemel 11'leri...

Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde oynanacak olan zorlu maçta muhtemel 11'ler belli oldu. İşte Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının tüm detayları...

Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! Dev maçın muhtemel 11’leri...

Galatasaray Fenerbahçe maçı ATV ile canlı izle! Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde oynanacak olan zorlu maçta muhtemel 11'ler belli oldu. İşte Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının tüm detayları...

Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! Dev maçın muhtemel 11’leri...

Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılılar ile Türkiye Kupası şampiyonu sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) yapılacak maç, TSİ 20.45'te başlayacak.

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Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! Dev maçın muhtemel 11’leri...

Müsabaka, Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabetteki 399. karşılaşma olacak.

Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! Dev maçın muhtemel 11’leri...

Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! Dev maçın muhtemel 11’leri...

Sarı-lacivertliler, geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

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