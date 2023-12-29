Galatasaray Fenerbahçe maçı ATV ile canlı izle! Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde oynanacak olan zorlu maçta muhtemel 11'ler belli oldu. İşte Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının tüm detayları... Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılılar ile Türkiye Kupası şampiyonu sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) yapılacak maç, TSİ 20.45'te başlayacak. Müsabaka, Ülker Stadı'nın bulunduğu 'Papazın Çayırı' olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabetteki 399. karşılaşma olacak. Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi. MUHTEMEL 11'LER Galatasaray: Muslera, Boey, Abülkerim, Nelsson, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Kerem, Tete, Icardi Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko BEŞ GÜN ARAYLA İKİNCİ DERBİ Galatasaray ile Fenerbahçe, 5 gün aradan sonra ikinci kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda karşılaşan iki takım, bir kez daha mücadele edecek. Kazanan takım, 17. Süper Kupa'yı müzesine götürecek. Ligdeki derbi 0-0 sona ermişti. GALATASARAY'DA 2 EKSİK Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu forma giyemiyor. Sakatlığı bulunan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez ile göğüs kası yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Sergio Oliveira, karşılaşmada sahadaki yerini alamadı. FENERBAHÇE'DE FRED DÖNDÜ Mondihome Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç ceza alan Fenerbahçeli Fred, cezasını ligde çekeceği için Riyad'da takımdaki yerini alıyor. SON 10 DERBİDE ÜSTÜN Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile yaptığı son 10 karşılaşmada üstünlük kurdu. İki takım arasında tamamı Süper Lig'de yapılan müsabakalarda Galatasaray 4, sarı-lacivertliler ise 2 galibiyet alabildi. Dört derbi ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerin 6'sında kalesini gole kapatmayı başaran Galatasaray, attığı 12 gole karşılık kalesinde 6 gol gördü.