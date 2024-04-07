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Haberler Galeri Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle! atv.com.tr ile Süper Kupa Finali Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 07.04.2024 21:38 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 22:01

Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle! atv.com.tr ile Süper Kupa Finali Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın izle

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası son şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak olan derbi, saat 21:30'da atv'den canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. Finalde, 90 dakikanın eşitlikle sonuçlanması halinde önce uzatma dakikaları ve ardından penaltılar, şampiyonu belirleyecek. Heyecan dolu karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ''Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle linki'' araştırmalarına başladı. İşte, ATV canlı izle ekranı ile Süper Kupa finali Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı ve tüm detaylar.

Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle! atv.com.tr ile Süper Kupa Finali Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın izle

Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle linki araştırılmaya başlandı. 2022/23 sezonunda ligde şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray ve Türkiye Kupası zaferine ulaşan Fenerbahçe, bu kez de Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak. Şanlıurfa'nın tarih kokan 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak olan dev mücadele 21:30'da atv'de canlı olarak ekranlara gelecek. Hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı GS FB derbisi sonunda kupa sahibini bulacak. İşte, ATV ile Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı ve tüm ayrıntılar…

Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle! atv.com.tr ile Süper Kupa Finali Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın izle

FENERBAHÇE SAHADAN ÇEKİLDİ, SÜPER KUPA MAÇI YARIM KALDI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı.

U19 takımı oyuncuları saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile Icardi'nin golü sonrası santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken soyun odasına yöneldi.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti.

Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular kutlamalara başlayıp taraftarları ile sevinç yaşadı.

Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verecek.

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Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle! atv.com.tr ile Süper Kupa Finali Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın izle

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2022-23 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor.

Maça U-19 takımı ile çıkma kararı alan sarı-lacivertli ekibin ve Cimbom'un kadrosu belli oldu.

İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı, saati ve ilk 11'leri hakkında tüm detaylar şöyle...

Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle! atv.com.tr ile Süper Kupa Finali Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın izle

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fenerbahçe maçı, 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da başlayacak ve Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle! atv.com.tr ile Süper Kupa Finali Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın izle

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği Süper Kupa finali, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

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