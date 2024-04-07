Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle! atv.com.tr ile Süper Kupa Finali Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın izle

Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle linki araştırılmaya başlandı. 2022/23 sezonunda ligde şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray ve Türkiye Kupası zaferine ulaşan Fenerbahçe, bu kez de Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak. Şanlıurfa'nın tarih kokan 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak olan dev mücadele 21:30'da atv'de canlı olarak ekranlara gelecek. Hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı GS FB derbisi sonunda kupa sahibini bulacak. İşte, ATV ile Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı ve tüm ayrıntılar…