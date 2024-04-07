Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle! atv.com.tr ile Süper Kupa Finali Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın izle

Giriş Tarihi: 07.04.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
22:01
Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası son şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak olan derbi, saat 21:30'da atv'den canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. Finalde, 90 dakikanın eşitlikle sonuçlanması halinde önce uzatma dakikaları ve ardından penaltılar, şampiyonu belirleyecek. Heyecan dolu karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ''Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle linki'' araştırmalarına başladı. İşte, ATV canlı izle ekranı ile Süper Kupa finali Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı ve tüm detaylar.