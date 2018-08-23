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, transferinden ne kadar bonservis alacak?

Haftalardır beklenen ayrılık dün akşam gerçeğe dönüştü. , gol kralı forveti Bafetimbi 'i Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'e altı milyon Euro karşılığı sattı... İŞTE DETAYLAR:

Giriş Tarihi: 23.08.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 23.08.2018 10:08
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, transferinden ne kadar bonservis alacak?
Galatasaray, Gomis transferinden ne kadar bonservis alacak?

Geçen sezon ligde 29 gol atarak tarih yazan, ancak şampiyonluk sonrası zam isteği ile kriz yaratan Bafetimbi 'in macerası sona erdi.

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, transferinden ne kadar bonservis alacak?
Galatasaray, Gomis transferinden ne kadar bonservis alacak?

İşte dün yaşananların perde arkası...

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, transferinden ne kadar bonservis alacak?
Galatasaray, Gomis transferinden ne kadar bonservis alacak?

Suudi Arabistan'da transfer döneminin kapanmasına 48 saat kala Al Hilal yetkilileri, için İstanbul'a geldi.

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, transferinden ne kadar bonservis alacak?
Galatasaray, Gomis transferinden ne kadar bonservis alacak?

Bayram nedeniyle çalışanları izinli Türk Telekom Stadı yerine Four Seasons Otel'de görüşme gerçekleşti.

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, transferinden ne kadar bonservis alacak?
Galatasaray, Gomis transferinden ne kadar bonservis alacak?

cephesi, Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber'den 4.5 milyon Euro tutarındaki ilk teklifi yükseltmesini istedi.

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, transferinden ne kadar bonservis alacak?
Galatasaray, Gomis transferinden ne kadar bonservis alacak?

İki kulüp, sıkı pazarlıklar sonucunda 6 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı.

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, transferinden ne kadar bonservis alacak?
Galatasaray, Gomis transferinden ne kadar bonservis alacak?

İş 'i ikna etmeye kaldı...

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