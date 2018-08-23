Galatasaray, Gomis transferinden ne kadar bonservis alacak?

Haftalardır beklenen ayrılık dün akşam gerçeğe dönüştü. Galatasaray, gol kralı forveti Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'e altı milyon Euro karşılığı sattı... İŞTE DETAYLAR: Geçen sezon ligde 29 gol atarak tarih yazan, ancak şampiyonluk sonrası zam isteği ile kriz yaratan Bafetimbi Gomis'in Galatasaray macerası sona erdi. İşte dün yaşananların perde arkası... Suudi Arabistan'da transfer döneminin kapanmasına 48 saat kala Al Hilal yetkilileri, Gomis için İstanbul'a geldi. Bayram nedeniyle çalışanları izinli Türk Telekom Stadı yerine Four Seasons Otel'de görüşme gerçekleşti. Galatasaray cephesi, Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber'den 4.5 milyon Euro tutarındaki ilk teklifi yükseltmesini istedi. İki kulüp, sıkı pazarlıklar sonucunda 6 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı. İş Gomis'i ikna etmeye kaldı...