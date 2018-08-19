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- maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında ile , İstanbul'da karşı karşıya gelecek. İşte iki takımın muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 19.08.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 19.08.2018 11:59
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- maçı muhtemel 11'leri
Galatasaray - Göztepe maçı muhtemel 11'leri

, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 'yi konuk edecek.

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- maçı muhtemel 11'leri
Galatasaray - Göztepe maçı muhtemel 11'leri

Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

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- maçı muhtemel 11'leri
Galatasaray - Göztepe maçı muhtemel 11'leri

'da sakatlığı bulunan Garry Rodrigues, karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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- maçı muhtemel 11'leri
Galatasaray - Göztepe maçı muhtemel 11'leri

'de cezalı olan Andre Castro, Andre Poko ve Beto forma giyemeyecek. Sarı kırmızılılarda Kadu ve Kerem Atakan Kesgin'in de sakatlıkları bulunuyor.

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- maçı muhtemel 11'leri
Galatasaray - Göztepe maçı muhtemel 11'leri

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray

Fernando Muslera

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- maçı muhtemel 11'leri
Galatasaray - Göztepe maçı muhtemel 11'leri

Martin Linnes (Mariano)

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- maçı muhtemel 11'leri
Galatasaray - Göztepe maçı muhtemel 11'leri

Serdar Aziz

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