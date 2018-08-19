Galatasaray - Göztepe maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Göztepe, İstanbul'da karşı karşıya gelecek. İşte iki takımın muhtemel 11'leri... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Garry Rodrigues, Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Göztepe'de cezalı olan Andre Castro, Andre Poko ve Beto forma giyemeyecek. Sarı kırmızılılarda Kadu ve Kerem Atakan Kesgin'in de sakatlıkları bulunuyor. MUHTEMEL 11'LER Galatasaray Fernando Muslera Martin Linnes (Mariano) Serdar Aziz