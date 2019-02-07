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- maçından sona bunu paylaştı!

, maçında sahasında konuk ettiği 'u 2-0 yendi. Maçın ardından 'ün paylaşımı dikkat çekti...

Giriş Tarihi: 07.02.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 10:09
Galatasaray-Hatayspor maçından sona bunu paylaştı!
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Galatasaray-Hatayspor maçından sona bunu paylaştı!

çeyrek final ilk maçında kendi sahasında 'u 2-0 yendi.

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Galatasaray-Hatayspor maçından sona bunu paylaştı!

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada yeni transfer Christian Luyindama ve 90+2'nci dakikada Sofiane Feghouli kaydetti.

Galatasaray-Hatayspor maçından sona bunu paylaştı!

'un file bekçisi Ömer Alıcı, 39'uncu dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray-Hatayspor maçından sona bunu paylaştı!

Bugün sabah saatlerinde babası Talat Terim'in vefat ettiği haberini alan Teknik Direktörü Fatih Terim, mücadelesinde takımının başında yer alamadı.

Galatasaray-Hatayspor maçından sona bunu paylaştı!

Deneyimli teknik adamın yokluğunda takımın başında Hasan Şaş ve Levent Şahin görev yaptı.

Galatasaray-Hatayspor maçından sona bunu paylaştı!

Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından "Ucuz atlattım" mesajıyla ayağının fotoğrafını paylaştı. Sinan maçta taraftarların protestosuna maruz kalmıştı.

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