Galatasaray-Hatayspor maçından sona bunu paylaştı!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası maçında sahasında konuk ettiği Hatayspor'u 2-0 yendi. Maçın ardından Sinan Gümüş'ün paylaşımı dikkat çekti... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray kendi sahasında Hatayspor'u 2-0 yendi. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada yeni transfer Christian Luyindama ve 90+2'nci dakikada Sofiane Feghouli kaydetti. Hatayspor'un file bekçisi Ömer Alıcı, 39'uncu dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bugün sabah saatlerinde babası Talat Terim'in vefat ettiği haberini alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor mücadelesinde takımının başında yer alamadı. Deneyimli teknik adamın yokluğunda takımın başında Hasan Şaş ve Levent Şahin görev yaptı. Mücadelenin ardından Sinan Gümüş sosyal medya hesabından 'Ucuz atlattım' mesajıyla ayağının fotoğrafını paylaştı. Sinan maçta taraftarların protestosuna maruz kalmıştı.