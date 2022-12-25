Giriş Tarihi: 25.12.2022 17:12 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 17:12

Galatasaray İstanbulspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig 15. Hafta maçları devam ediyor. Galatasaray, İstanbulspor karşılaşması sarı kırmızılıların evinde gerçekleşiyor. Liderliğe yakın duran Aslanlar, kendi evlerinde gerçekleşecek maç için hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini aldı. GS maçı canlı izle ekranı ile takip edilecek. Peki, Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, maçın canlı yayın kanalı ve muhtemel 11 bilgisi…