Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray İstanbulspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 25.12.2022 17:12 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 17:12

Galatasaray İstanbulspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig 15. Hafta maçları devam ediyor. Galatasaray, İstanbulspor karşılaşması sarı kırmızılıların evinde gerçekleşiyor. Liderliğe yakın duran Aslanlar, kendi evlerinde gerçekleşecek maç için hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini aldı. GS maçı canlı izle ekranı ile takip edilecek. Peki, Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, maçın canlı yayın kanalı ve muhtemel 11 bilgisi…

Galatasaray İstanbulspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Muhtemel 11’ler

Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt aramaya başladı. Okan Buruk yönetimindeki sarı lacivertliler liderlik yolunda ilerliyor. Galatasaray İstanbulspor maçı canlı şifresiz izle seçeneklerini araştıran taraftarlar karşılaşmayı yakın takibe aldı. Maçın canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11 bilgisi araştırılıyor. Peki, Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? İşte, GS maçı canlı yayın bilgisi…

Galatasaray İstanbulspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Muhtemel 11’ler

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig karşılaşması 25 Aralık Pazar (bugün) oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Nef Stadı'nda kıran kırana geçecek mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray İstanbulspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Muhtemel 11’ler

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray İstanbulspor maçı canlı yayını ve diğer Süper Lig karşılaşması beIN Sports ekranlarından yayımlanıyor.

Galatasaray İstanbulspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Muhtemel 11’ler

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Muslera; Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan; Berkan, Midtsjö, Barış, Mertens, Kerem, Gomis

Galatasaray İstanbulspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Muhtemel 11’ler

MAÇ ÖNCESİ GALATASARAY'DA EKSİKLER!

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Mathias Ross kadroda yer almayacak.

Öte yandan Sacha Boey, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında, bu karşılaşma onlar için kritik seyredecek.

SON DAKİKA