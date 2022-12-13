Giriş Tarihi: 13.12.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 11:11

Dünya Kupası arasında hazırlıklarına Antalya kampında devam eden Galatasaray, İtalyan'ın köklü kulüplerinden Lazio ile hazırlık maçı yapacak. Kamp süresince, Adana Demirspor, Raye Vallecano ve Villarreal ile hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılılar, Lazio maçının ardından ise Fransız ekibi Toulouse ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, bugün mü, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte GS Lazio maçına ilişkin ayrıntılar ve canlı izle ekranı