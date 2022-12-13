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Haberler Galeri Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda? Galatasaray Lazio hazırlık maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 13.12.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 11:11

Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda? Galatasaray Lazio hazırlık maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Dünya Kupası arasında hazırlıklarına Antalya kampında devam eden Galatasaray, İtalyan'ın köklü kulüplerinden Lazio ile hazırlık maçı yapacak. Kamp süresince, Adana Demirspor, Raye Vallecano ve Villarreal ile hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılılar, Lazio maçının ardından ise Fransız ekibi Toulouse ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, bugün mü, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte GS Lazio maçına ilişkin ayrıntılar ve canlı izle ekranı

Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda? Galatasaray Lazio hazırlık maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası'nda yavaş yavaş finale doğru geliniyor. Takımlar ise kamp döneminde hazırlık maçları yaparak kendilerini hazır tutmak istiyor. Bu süreçte Galatasaray sırasıyla, Rayo Vallecano, Villarreal ve Adana Demirspor ile karşılaşmıştı. Galatasaray kamptaki 4. maçını Lazio ile yapacak. Karşılaşma öncesi, Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda? Galatasaray Lazio Hazırlık maçı bugün mü, ne zaman? soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte GS Lazio maçına ilişkin detaylar;

Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda? Galatasaray Lazio hazırlık maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

GALATASARAY LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Galatasaray Antalya'daki hazırlık kampının 4. Maçında İtalyan'ın köklü ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma saatler 18.00'da başlayacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Spor Smart'tan izleyebilecek.

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Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda? Galatasaray Lazio hazırlık maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

BİR SONRAKİ MAÇ TOULOUSE

Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Lazio'nun ardından Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda? Galatasaray Lazio hazırlık maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

KALEDE BÜYÜK REKABET VAR

Muslera'nın sarı kart cezası nedeniyle ligdeki İstanbulspor maçını kaçıracak olması, Antalya kampında kalecilerin rekabetini en yüksek seviyeye çıkardı. Teknik patron Okan Buruk; 17 yaşındaki Jankat ile Okan Kocuk arasında bir tercih yapacak. Okan hoca, kaleci seçimine, kamp performansına göre karar vereceğini söyledi.

Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda? Galatasaray Lazio hazırlık maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
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