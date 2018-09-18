Türkiye'nin en iyi haber sitesi

- muhtemel 11'ler

, Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Rusya'nın takımını konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve hakem Gianluca Rocchi'nin yöneteceği karşılaşma saat 22:00'da başlayacak. Maçın yayıncısı hala belli değil.

Giriş Tarihi: 18.09.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 10:22
  • 1
  • 24
- muhtemel 11'ler
Galatasaray - Lokomotiv Moskova muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor... , Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Rusya'nın takımını konuk edecek.

  • 2
  • 24
- muhtemel 11'ler
Galatasaray - Lokomotiv Moskova muhtemel 11'ler

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve hakem Gianluca Rocchi'nin yöneteceği karşılaşma saat 22:00'da başlayacak. Maçın yayıncısı hala belli değil.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 24
- muhtemel 11'ler
Galatasaray - Lokomotiv Moskova muhtemel 11'ler

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY (Sakat ya da cezalı bulunmuyor)

Muslera

  • 4
  • 24
- muhtemel 11'ler
Galatasaray - Lokomotiv Moskova muhtemel 11'ler

Mariano

  • 5
  • 24
- muhtemel 11'ler
Galatasaray - Lokomotiv Moskova muhtemel 11'ler

Maicon

  • 6
  • 24
- muhtemel 11'ler
Galatasaray - Lokomotiv Moskova muhtemel 11'ler

Serdar Aziz

  • 7
  • 24
- muhtemel 11'ler
Galatasaray - Lokomotiv Moskova muhtemel 11'ler

Nagatomo

BİZE ULAŞIN