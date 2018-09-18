Galatasaray - Lokomotiv Moskova muhtemel 11'ler

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve hakem Gianluca Rocchi'nin yöneteceği karşılaşma saat 22:00'da başlayacak. Maçın yayıncısı hala belli değil. Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve hakem Gianluca Rocchi'nin yöneteceği karşılaşma saat 22:00'da başlayacak. Maçın yayıncısı hala belli değil. MUHTEMEL 11'LER GALATASARAY (Sakat ya da cezalı bulunmuyor) Muslera Mariano Maicon Serdar Aziz Nagatomo