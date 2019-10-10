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Teknik Direktörü 'den kadroda radikal değişiklik

'da Gençlerbirliği maçında oynanan kötü oyun ve alınan beraberlik Teknik Direktör 'in sabrını taşırdı. Sarı kırmızılı takımın hocası, kadroda radikal bir değişikliğe gitme kararı aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 10.10.2019 07:07 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 07:14
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den kadroda radikal değişiklik

Galatasaray'da Fatih Terim rüzgarları esmeye başladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den kadroda radikal değişiklik

Son şampiyon , sezona yıldız transferlerle merhaba dedi ve 3 kulvarda iddiasını konuşturdu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den kadroda radikal değişiklik

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek isteyen , sezona istediği başlangıcı yapamadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den kadroda radikal değişiklik

Ligde çıktığı 7 maçta 10 puan toplayan Cimbom, milli araya 10. sırada girdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den kadroda radikal değişiklik

Özellikle son Gençlerbirliği maçında takımın verdiği görüntü taraftarı ve sarı-kırmızılı kurmayları düşündüren cinsteydi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den kadroda radikal değişiklik

Etkisiz bir görüntü ortaya koyan 'da teknik direktör futbolcuların performansından memnun olmadığını dile getirmişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den kadroda radikal değişiklik

Deneyimli teknik adam milli arada takımda radikal değişikliklere gitmeyi düşünüyor.

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