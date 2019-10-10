Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den kadroda radikal değişiklik

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçında oynanan kötü oyun ve alınan beraberlik Teknik Direktör Fatih Terim'in sabrını taşırdı. Sarı kırmızılı takımın hocası, kadroda radikal bir değişikliğe gitme kararı aldı. İşte detaylar... Galatasaray'da Fatih Terim rüzgarları esmeye başladı. Son şampiyon Galatasaray, sezona yıldız transferlerle merhaba dedi ve 3 kulvarda iddiasını konuşturdu. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek isteyen Galatasaray, sezona istediği başlangıcı yapamadı. Ligde çıktığı 7 maçta 10 puan toplayan Cimbom, milli araya 10. sırada girdi. Özellikle son Gençlerbirliği maçında takımın verdiği görüntü taraftarı ve sarı-kırmızılı kurmayları düşündüren cinsteydi. Etkisiz bir görüntü ortaya koyan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim futbolcuların performansından memnun olmadığını dile getirmişti. Deneyimli teknik adam milli arada takımda radikal değişikliklere gitmeyi düşünüyor.