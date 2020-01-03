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  • Galatasaray transferi için Marcelo Saracchi'den flaş sözler!

transferi için 'den flaş sözler!

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek devreyi moralli kapatan Galatasaray, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Cimbom, RB Leipzig forması giyen Marcelo Saracchi ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayacak olan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Marcelo Saracchi'nin gündeme oturacak Galatasaray sözleri...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 02:11 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 07:25
Galatasaray transferi için Marcelo Saracchi'den flaş sözler!

Son iki yılı şampiyonlukla tamamlamasının ardından yeni sezona da aynı parolayla başlayan 'da bu sezon işler yolunda gitmedi.

Galatasaray transferi için Marcelo Saracchi'den flaş sözler!

Radamel Falcao transferiyle Avrupa'da büyük yankı uyandıran, Nzonzi, Seri ve Lemina gibi yıldız isimleri de kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamadı.

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Galatasaray transferi için Marcelo Saracchi'den flaş sözler!

Devler Ligi'nde Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge ile mücadele eden Cimbom, A Grubu'nda aldığı 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

Galatasaray transferi için Marcelo Saracchi'den flaş sözler!

Ligde de istediği oyunu sahaya yansıtamayan , 17 hafta sonunda topladığı 27 puanla zirvenin 10 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor.

Galatasaray transferi için Marcelo Saracchi'den flaş sözler!

Sezonun ikinci yarısında kötü gidişatı tersine çevirerek şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Cimbom, ocak ayında hem iç hem de dış transferde radikal kararlar almayı planlıyor.

Galatasaray transferi için Marcelo Saracchi'den flaş sözler!

Disiplinsiz davranışları sebebiyle süresiz kadro dışı bırakılan Nzonzi'yi Roma'ya gönderecek olan sarı-kırmızılılar, Belhanda, Nagatomo ve Mariano gibi isimleri elinden çıkararak transfer için kaynak yaratmayı hedefliyor.

Galatasaray transferi için Marcelo Saracchi'den flaş sözler!

Japon sol beki ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Aslan, Nagatomo'nun yerini RB Leipzig forması giyen Uruguaylı futbolcu Marcelo Saracchi ile dolduruyor.

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