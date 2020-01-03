Haberler

Galeri

Galatasaray transferi için Marcelo Saracchi'den flaş sözler!

Galatasaray transferi için Marcelo Saracchi'den flaş sözler!

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek devreyi moralli kapatan Galatasaray, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Cimbom, RB Leipzig forması giyen Marcelo Saracchi ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayacak olan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Marcelo Saracchi'nin gündeme oturacak Galatasaray sözleri...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 02:11 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 07:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





