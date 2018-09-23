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yenildi, sosyal medya yıkıldı

, 'in 6. haftasında Akhisar deplasmanında sahaya çıktı. Cimbom, maçtan 3-0 yenik ayrıldı.

Giriş Tarihi: 23.09.2018 21:35 Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 21:37
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yenildi, sosyal medya yıkıldı
Galatasaray yenildi, sosyal medya yıkıldı

, 'in 6. haftasında Akhisar deplasmanında saha çıktı. Cimbom, maçtan 3-0 yenik ayrıldı.

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yenildi, sosyal medya yıkıldı
Galatasaray yenildi, sosyal medya yıkıldı

'ın bir de penaltıdan yararlanamadığı maçta 3-0 yenilerek liderlik koltuğundan da oldu.

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yenildi, sosyal medya yıkıldı
Galatasaray yenildi, sosyal medya yıkıldı

Deplasman sıkıntısını bu maçta da yaşayan sarı kırmızılı ekip son 2 deplasmanda 7 gol yerken hiç gol atamadı. İşte Akhisar yenilgisinin sosyal medyaya yansımaları....

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yenildi, sosyal medya yıkıldı
Galatasaray yenildi, sosyal medya yıkıldı
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yenildi, sosyal medya yıkıldı
Galatasaray yenildi, sosyal medya yıkıldı
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yenildi, sosyal medya yıkıldı
Galatasaray yenildi, sosyal medya yıkıldı
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yenildi, sosyal medya yıkıldı
Galatasaray yenildi, sosyal medya yıkıldı
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