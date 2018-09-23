Galatasaray yenildi, sosyal medya yıkıldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Akhisar deplasmanında sahaya çıktı. Cimbom, maçtan 3-0 yenik ayrıldı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Akhisar deplasmanında saha çıktı. Cimbom, maçtan 3-0 yenik ayrıldı. Galatasaray'ın bir de penaltıdan yararlanamadığı maçta 3-0 yenilerek liderlik koltuğundan da oldu. Deplasman sıkıntısını bu maçta da yaşayan sarı kırmızılı ekip son 2 deplasmanda 7 gol yerken hiç gol atamadı. İşte Akhisar yenilgisinin sosyal medyaya yansımaları....