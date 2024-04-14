Giriş Tarihi: 14.04.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
11:44
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Okan Buruk affetmedi
Son dakika haberi: Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da gelecek sezonun transfer planlamaları da sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, takımda forma şansı bulamayan yıldız isme kapıyı gösterdi. Okan Buruk'un adeta sildiği tecrübeli oyuncunun kulüp bulması durumunda, bonservis konusunda kendisine zorluk çıkarılmayacağı bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...