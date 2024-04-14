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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Okan Buruk affetmedi
Giriş Tarihi: 14.04.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 11:44

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Okan Buruk affetmedi

Son dakika haberi: Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da gelecek sezonun transfer planlamaları da sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, takımda forma şansı bulamayan yıldız isme kapıyı gösterdi. Okan Buruk'un adeta sildiği tecrübeli oyuncunun kulüp bulması durumunda, bonservis konusunda kendisine zorluk çıkarılmayacağı bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da ilk ayrılık belli oldu! Okan Buruk affetmedi

Son dakika haberi: Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da gelecek sezonun transfer planlamaları da sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, takımda forma şansı bulamayan yıldız isme kapıyı gösterdi. Okan Buruk'un adeta sildiği tecrübeli oyuncunun kulüp bulması durumunda, bonservis konusunda kendisine zorluk çıkarılmayacağı bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da ilk ayrılık belli oldu! Okan Buruk affetmedi

Trendyol Süper Lig 32. haftasında zorlu Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da ilk ayrılık belli oldu! Okan Buruk affetmedi

Teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa'da ilk 11'ini değiştirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da ilk ayrılık belli oldu! Okan Buruk affetmedi

Zaha-Ziyech ikilisini yedek bırakan tecrübeli çalıştırıcı, kenarlarda tekrar Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'na döndü.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da ilk ayrılık belli oldu! Okan Buruk affetmedi

Sağ beke Kaan Ayhan geçerken, orta sahada Kerem Demirbay yerine Berkan Kutlu tercih edildi.

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