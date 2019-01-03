Galatasaray'da stoper transferi de tamam!

Devre arasında kadrosuna forvetin yanı sıra stoper takviyesi de yapmayı planlayan Galatasaray, stoper transferinde büyük mesafe kaydetti. Galatasaray'da Fatih Terim'in dönmesiyle beraber Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay dün soluğu tesislerde aldı. Sarı-kırmızılılarda başta Brezilyalı golcü Alan transferi olmak üzere transfer konusunda son durum ele alınıdı. Milliyet'in haberine göre, stoper adayları arasında gündeme gelen Eliaquim Mangala ile ilgili gelişmelerin de olumlu gittiği belirtildi. 27 yaşındaki stoper için Manchester City ile görüşen idareciler İngiliz kulübünde şans bulamayan Fransız oyuncuyu kiralamak istiyor. Piyasa değeri 10 milyon euro olan yıldız stoper bu sezon Manchester City'de hiçbir resmi maçta forma giyme şansı bulamadı. Öte yandan sarı kırmızılılarda beklenen görüşme ise olmadı. Maldivler'deki tatilini kısa kesip İstanbul'a dönen, daha sonra ortada yanlış anlaşılma varsa hocasından özür dileyeceğini açıklayan Serdar Aziz dün bu görüşmeyi yapamadı. Teknik Direktör Fatih Terim'in isteğiyle taraflar arasındaki görüşmenin bu öğlene alındığı belirtildi.