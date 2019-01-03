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'da stoper transferi de tamam!

Devre arasında kadrosuna forvetin yanı sıra stoper takviyesi de yapmayı planlayan , stoper transferinde büyük mesafe kaydetti.

Giriş Tarihi: 03.01.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 09:42
Galatasaray'da stoper transferi de tamam!

'da Fatih Terim'in dönmesiyle beraber Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay dün soluğu tesislerde aldı.

Galatasaray'da stoper transferi de tamam!

Sarı-kırmızılılarda başta Brezilyalı golcü Alan transferi olmak üzere konusunda son durum ele alınıdı.

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Galatasaray'da stoper transferi de tamam!

Milliyet'in haberine göre, stoper adayları arasında gündeme gelen ile ilgili gelişmelerin de olumlu gittiği belirtildi.

Galatasaray'da stoper transferi de tamam!

27 yaşındaki stoper için Manchester City ile görüşen idareciler İngiliz kulübünde şans bulamayan Fransız oyuncuyu kiralamak istiyor.

Galatasaray'da stoper transferi de tamam!

Piyasa değeri 10 milyon euro olan yıldız stoper bu sezon Manchester City'de hiçbir resmi maçta forma giyme şansı bulamadı.

Galatasaray'da stoper transferi de tamam!

Öte yandan sarı kırmızılılarda beklenen görüşme ise olmadı. Maldivler'deki tatilini kısa kesip İstanbul'a dönen, daha sonra ortada yanlış anlaşılma varsa hocasından özür dileyeceğini açıklayan Serdar Aziz dün bu görüşmeyi yapamadı.

Galatasaray'da stoper transferi de tamam!

Teknik Direktör Fatih Terim'in isteğiyle taraflar arasındaki görüşmenin bu öğlene alındığı belirtildi.

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