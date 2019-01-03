Galatasaray'da transfer taarruzu: 5 isim gündemde

Galatasaray, transfer hız verdi. Bir stoper, iki forvet bir de kanat oyuncusu almak isteyen Cimbom'un hedefinde 5 isim var. İşte Fotomaç'ın haberine göre sarı kırmızılı ekibin transfer listesi... İtalyan basını, Miranda ile için İnter ile görüşen sarı kırmızılıların Gabigol için de bilgi aldığını yazdı. Geçen yıl eski kulübü Santos'ta kiralık forma giyen forvet ve forvet arkasında görev yapan 21 yaşındaki oyuncunun, kariyerine Brezilya'da devam etmek istediği ve Flamengo ile yakın temas halinde olduğu iletildi. Taffarel ve takımdaki Brezilyalı yıldızlarını devreye sokan Galatasaray, Flamengo seçeneğine rağmen Gabigol'un transferini bitirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, genç yıldızı öncelikle kiralamayı planlıyor. Forvet listesine geniş tutan Galatasaray'da, Fedor Smolov ismi üzerinde de çalışılması kararı alındı. 9 milyon Euro'ya Lokomotiv'e giden fakat beklentilerin uzağında kalan Rus golcü için seçenekler gözden geçirildi. Yönetim, Lokomotiv'in Avrupa'nın dışında kalmasını değerlendirmek istiyor.