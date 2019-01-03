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'da taarruzu: 5 isim gündemde

, hız verdi. Bir stoper, iki forvet bir de kanat oyuncusu almak isteyen Cimbom'un hedefinde 5 isim var. İşte Fotomaç'ın haberine göre sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...

Giriş Tarihi: 03.01.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 10:25
Galatasaray'da transfer taarruzu: 5 isim gündemde


Birçok forvet ile anılan 'ın gündeme son olarak İnter'in 22 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Gabriel Barbosa geldi.

Galatasaray'da transfer taarruzu: 5 isim gündemde

İtalyan basını, Miranda ile için İnter ile görüşen sarı kırmızılıların Gabigol için de bilgi aldığını yazdı.

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Galatasaray'da transfer taarruzu: 5 isim gündemde

Geçen yıl eski kulübü Santos'ta kiralık forma giyen forvet ve forvet arkasında görev yapan 21 yaşındaki oyuncunun, kariyerine Brezilya'da devam etmek istediği ve Flamengo ile yakın temas halinde olduğu iletildi.

Galatasaray'da transfer taarruzu: 5 isim gündemde

Taffarel ve takımdaki Brezilyalı yıldızlarını devreye sokan , Flamengo seçeneğine rağmen Gabigol'un transferini bitirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, genç yıldızı öncelikle kiralamayı planlıyor.

Galatasaray'da transfer taarruzu: 5 isim gündemde

Forvet listesine geniş tutan 'da, Fedor Smolov ismi üzerinde de çalışılması kararı alındı.

Galatasaray'da transfer taarruzu: 5 isim gündemde

9 milyon Euro'ya Lokomotiv'e giden fakat beklentilerin uzağında kalan Rus golcü için seçenekler gözden geçirildi.

Galatasaray'da transfer taarruzu: 5 isim gündemde

Yönetim, Lokomotiv'in Avrupa'nın dışında kalmasını değerlendirmek istiyor.

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