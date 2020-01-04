Haberler
Galeri Galatasaray'dan flaş transfer atağı! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor
Süper Lig'de 27 puanla 7. sırada tamamadlığı ilk yarının sona eremesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, bombaları patlatmak için kolları sıvadı. Eski oyuncusu Henry Onyekuru ve Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi transferini KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar, dünya yıldızlarını da gündemine almaya başladı. Sarı kırmızılıların savunma hattına yapacağı transferle ilgili birçok yıldız ismin adı geçerken, Galatasaray'dan beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın eski yıldızını gündeme aldı. İşte o transfer gelişmesi...
Giriş Tarihi: 04.01.2020
19:15
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Süper Lig'e bomba transferlerle başlayan
Galatasaray, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuca ulaşamadı. Devler Ligi'nde grubunu sonuncu bitiren sarı-kırmızılılar Avrupa macerasını erken sonlandırmıştı.
Cimbom Süper Lig'de de lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde kaldı. Sezonun ilk yarısında hem savunmada hem de forvette sıkıntı çeken sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ocak transfer sezonunu işaret ediyordu.
Galatasaray'da tüm planlar gelecek oyunculara göre yapılırken takımdan gidecek isimler de yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı.
NAGATOMO VEDA ETTİ
Galatasaray'da Nagatomo defteri kapandı. Antalyaspor 11'inde yer alan Japon futbolcu gençleştirme operasyonunda takımdan gönderilecek isimler arasında yer aldı.
Nagatomo, Antalya maçının ardından takıma veda etti. Terim'in, "Ayrılsak da beraberiz. Onu çok seviyoruz" dediği futbolcu, ücretinin ikinci yarıdaki bölümünü talep etmeyerek yine takdir topladı. Japoın futbolcunun İtalya ekiplerinden Bologna ile görüştüğü iddia edildi.
MARIANO'YU İSTEDİLER
Palmeiras'ın, Galatasaray'ın Felipe Melo talebine karşılık Mariano'yu istediği öğrenildi. Sarı kırmızılılar Melo'yu bedelsiz olarak kiralamak isterken, Palmeiras ise Felipe Melo'nun karşılığında Mariano'yu istedi. Bu takas fikrine sarı kırmızılıların da olumlu baktığı ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek
Galatasaray kulübünü ziyaret eden Felipe Melo, Türkiye ve İstanbul'un ikinci evi olarak gördüğünü söylerken, yeniden Galatasaray forması giyip giymeyeceği yönündeki soruya ise, "Hayatta her şey olabilir." şeklinde yanıt vermişti.