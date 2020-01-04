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Galatasaray'dan flaş transfer atağı! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Galatasaray'dan flaş transfer atağı! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Süper Lig'de 27 puanla 7. sırada tamamadlığı ilk yarının sona eremesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, bombaları patlatmak için kolları sıvadı. Eski oyuncusu Henry Onyekuru ve Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi transferini KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar, dünya yıldızlarını da gündemine almaya başladı. Sarı kırmızılıların savunma hattına yapacağı transferle ilgili birçok yıldız ismin adı geçerken, Galatasaray'dan beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın eski yıldızını gündeme aldı. İşte o transfer gelişmesi...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 19:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





