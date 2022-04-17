Giriş Tarihi: 17.04.2022 20:52
Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
20:53
Galatasaray'dan olaylı şekilde ayrılmıştı! Adana Demirspor'da ilk maçına çıktı, 15 saniyede şok etti...
Galatasaray altyapısında yetişen Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı kulüpten olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Lille'e transfer olan genç oyuncu, Fransız ekibinde forma şansı bulamadı. Devre arasında ise Adana Demirspor'a transfer oldu. Yeni takımıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında ise henüz 15. saniyede yaptığı hareketle adeta şok etti.