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Haberler Galeri Galatasaray'dan olaylı şekilde ayrılmıştı! Adana Demirspor'da ilk maçına çıktı, 15 saniyede şok etti...
Giriş Tarihi: 17.04.2022 20:52 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 20:53

Galatasaray'dan olaylı şekilde ayrılmıştı! Adana Demirspor'da ilk maçına çıktı, 15 saniyede şok etti...

Galatasaray altyapısında yetişen Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı kulüpten olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Lille'e transfer olan genç oyuncu, Fransız ekibinde forma şansı bulamadı. Devre arasında ise Adana Demirspor'a transfer oldu. Yeni takımıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında ise henüz 15. saniyede yaptığı hareketle adeta şok etti.

Galatasaray’dan olaylı şekilde ayrılmıştı! Adana Demirspor’da ilk maçına çıktı, 15 saniyede şok etti...

Galatasaray altyapısından yetişen ve sarı-kırmızılı taraftarın kendisinden çok şey beklediği Mustafa Kapı, beklentilerin altında kalmıştı.

Galatasaray’dan olaylı şekilde ayrılmıştı! Adana Demirspor’da ilk maçına çıktı, 15 saniyede şok etti...

Galatasaray'da resmi maçlarda sadece 1 dakika oynayabilen genç oyuncu, olaylı şekilde ayrılarak Lille'e transfer oldu.

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Galatasaray’dan olaylı şekilde ayrılmıştı! Adana Demirspor’da ilk maçına çıktı, 15 saniyede şok etti...

Lille'de de forma şansı bulamayan Kapı, bu sezonun devre arasında Adana Demirspor'a transfer oldu ve ilk maçına takımının 4-0 mağlup olduğu Kasımpaşa karşısında çıktı.

Galatasaray’dan olaylı şekilde ayrılmıştı! Adana Demirspor’da ilk maçına çıktı, 15 saniyede şok etti...

Oyuna girer girmez talihsiz bir an yaşayan Mustafa Kapı, topla ilk buluşmasında takımına gol yediren bir hataya sebep oldu.

Galatasaray’dan olaylı şekilde ayrılmıştı! Adana Demirspor’da ilk maçına çıktı, 15 saniyede şok etti...

15 SANİYEDE PENALTI YAPTIRDI

Maçın 72.dakikasında Adana Demirspor'da oyuna giren 19 yaşındaki Mustafa Kapı 15 saniye sonra penaltı yaptırdı.

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