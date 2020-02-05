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Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası!

Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk yarışında "Bende varım" dedi. Sezon sonunda hem kupada hem de ligde mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde de gözünü kararttı. Ara transfer döneminde Onyekuru, Sekidika, Saracchi ve Erkan Süer'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar Shaqiri bombasını da patlatıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.02.2020 21:32 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 21:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





