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'dan bombası!

Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk yarışında "Bende varım" dedi. Sezon sonunda hem kupada hem de ligde mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde de gözünü kararttı. Ara transfer döneminde Onyekuru, Sekidika, Saracchi ve Erkan Süer'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar Shaqiri bombasını da patlatıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.02.2020 21:32 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 21:37
Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası!

'in 20'inci haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u yenerek lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını 5'e indiren 'da şampiyonluk ateşi yeniden yakıldı.

Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası!

Bu sezon şampiyon olup önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin hesaplarını yapan 'da gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmaları da başladı. Ara döneminde genç ve potansiyelli isimlere yönelen sarı-kırmızılı takım, bu oyuncuların yanına takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlerle güçlendirmek istiyor.

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Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası!

Bu kapsamda şimdiden çalışmalara başlayan Galatasaraylı kurmaylar, birkaç senedir gündeme gelen 'un yıldız futbolcusu transferini sezon sonu sonuçlandırmak istiyor.

Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası!

Sezon başı ve ara döneminde de sarı kırmızılıların gündemine gelen yıldız futbolcu için sezon sonu 'ın girişimde bulunacağı iddia edildi.

Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası!

'da fazla forma şansı bulamayan Shaqiri, geçtiğimiz aylarda daha oynamak istemediğini belirtirken, yıldız oyuncunun başka bir kulübe kiralık gönderilmesi gündemdeydi.

Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası!

Shaqiri ile ismi geçen kulüpler arasında da yer alırken, İtalyan basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın sezon sonunda girişimde bulunacağını yazdı.

Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası!

GALATASARAY İHTİMALİ YÜKSEK!
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Shaqiri'nin sezon sonunda daha fazla oynayacağı bir takıma gideceği ve bu kulübün olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Haberde ayrıca Galatasaray'ın Shaqiri'yi daha önce de kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

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