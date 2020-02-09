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Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba olay oldu! Belhanda...

Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba olay oldu! Belhanda...

Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmanın 7'inci ve 22'inci dakikasında bulduğu gollerle maçın 3-1'lik dilimini 2-0 önde tamamladı. Bu gollerde en büyük pay ise Emre Akbaba'nındı. Emre, Yassine Meriah'ın kendi kalesine attığı golle topu kontrol ettikten sonra kaleci Fatih'i çalımlayarak topu Feghouli'ye ulaştırmıştı. Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle ise penaltıyı yaptıran isim Emre Akbaba'ydı. Yıldız futbolcu sol kanattan yapılan ortaya müthiş bir röveşata çekti fakat Florent Hadergjonaj topu eliyle kesince hakem Mete Kalkavan VAR'a bakarak penaltıyı verdi. Emre'nin bu performansı sosyal medyada olay oldu. İşte o paylaşımlar...