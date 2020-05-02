Galatasaraylı yıldız açıkladı! Fatih Terim bana 'Xavi' diyor

"KADIKÖY GALİBİYETİNİ OĞLUMA ANLATACAĞIM"

"Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe galibiyeti bana nasip olduğu için çok mutluyum. Ama açıkçası ben daha çok sezon sonu şampiyonluğa odaklanıyorum. Çünkü bu sadece bir maç. Mesela geçen sezon kazanamamıştık ama şampiyon olmuştuk. Kadıköy'de kazanıp şampiyon olamamak daha üzücü olur bence. Normal bir deplasman maçı gibi hazırlandık. Takım olarak böyle zorlu bir deplasmanda çok iyi reaksiyon verdik ve maçı çevirdik. Galibiyetten sonra çok mutluyduk açıkçası çünkü bu galibiyeti bekleyen birçok taraftarımız vardı. Onlara bu mutluluğu yaşattığımız için çok mutluyum. Oğluma ileride bu zaferi anlatmak benim en büyük kazancım olacak. Ligin geri kalanına bakınca G.Saray bir yarışın içindeyse her türlü şartta, şampiyonlukta en büyük ve güçlü adaydır. Bunu geçmişte gösterdik. Hocamız da bunu bize her zaman hatırlatıyor."