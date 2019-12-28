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Galatasaraylı yıldız imzayı atıyor! İşte yeni adresi

Ara transfer döneminde hareketli günler geçirmesi beklenen Galatasaray'da, çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kardosuna birçok ismi katmak isteyen sarı-kırmızılılarda, takımdan gönderilecek isimler de netlik kazanmaya başladı. Aslan'da sezon başında kadroya katılan yıldız ismin ise yeni adresi belli oldu. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 13:41 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 13:43
Galatasaraylı yıldız imzayı atıyor! İşte yeni adresi

Süper Lig'de ilk yarının bitimine kısa bür süre kala kalan bütün maçlarını kazanarak ikinci yarıya bomba gibi bir giriş yapmak isteyen 'da sular durulmuyor.

Galatasaraylı yıldız imzayı atıyor! İşte yeni adresi

Ocak ayında takım içerisinde büyük değişiklikler yapacak olan sarı-kırmızılılar ilk somut adımı attı ve Steven Nzonzi'yi kadro dışı bıraktı.

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Galatasaraylı yıldız imzayı atıyor! İşte yeni adresi

, resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaraylı yıldız imzayı atıyor! İşte yeni adresi

Yönetimin sezon başında Roma'dan kiralanan Nzonzi'nin sözleşmesini ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte feshedeceği de belirtilmişti.

Galatasaraylı yıldız imzayı atıyor! İşte yeni adresi

GALATASARAY'I SİLİP YENİDEN EKLEMİŞTİ

Fransız futbolcu ise kadro dışı kalmasının ardından sosyal medya hesaplarından 'ı takipten çıktış daha sonra yeniden takibe almıştı.

Galatasaraylı yıldız imzayı atıyor! İşte yeni adresi

Öte yandan sarı-kırmızılı takım ile ocak ayında yollarını ayıracak olan Nzonzi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaraylı yıldız imzayı atıyor! İşte yeni adresi

30 yaşındaki futbolcunun yeni adresi duyurulurken bu adres futbolseverleri şaşırttı.

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