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Galatasaraylı yıldız imzayı atıyor! İşte yeni adresi

Galatasaraylı yıldız imzayı atıyor! İşte yeni adresi

Ara transfer döneminde hareketli günler geçirmesi beklenen Galatasaray'da, çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kardosuna birçok ismi katmak isteyen sarı-kırmızılılarda, takımdan gönderilecek isimler de netlik kazanmaya başladı. Aslan'da sezon başında kadroya katılan yıldız ismin ise yeni adresi belli oldu. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 13:41 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 13:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





