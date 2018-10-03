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Geçen yılın en verimli ve en verimsiz futbolcuları belli oldu

Türkiye, bu yıl 6. defa hazırladığı ""ni Ekim sayısında açıkladı.

Giriş Tarihi: 03.10.2018 11:21 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 11:31
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Geçen yılın en verimli ve en verimsiz futbolcuları belli oldu
Geçen yılın en verimli ve en verimsiz futbolcuları belli oldu

Türkiye, bu yıl 6. defa hazırladığı ""ni Ekim sayısında açıkladı.

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Geçen yılın en verimli ve en verimsiz futbolcuları belli oldu
Geçen yılın en verimli ve en verimsiz futbolcuları belli oldu

Trabzonspor'un genç yetenekleri Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün zirvede yer aldığı listede ilk 5'te Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan birer oyuncu var.

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Geçen yılın en verimli ve en verimsiz futbolcuları belli oldu
Geçen yılın en verimli ve en verimsiz futbolcuları belli oldu

Derginin geçen sezon aldığı parayı sportif performansıyla en çok hak eden oyuncuları sıraladığı listede, en verimsiz 5 futbolcunun üçü ise Galatasaraylı. İşte en verimli ve verimsiz futbolcular şöyle:

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Geçen yılın en verimli ve en verimsiz futbolcuları belli oldu
Geçen yılın en verimli ve en verimsiz futbolcuları belli oldu

2017/18 EN VERİMLİ İLK 5

YUSUF YAZICI


Endeks Puanı: 73.6
Takım: Trabzonspor
Oyun Süresi: 2567
Dakika Başı Kazancı: 23
Maç Başı Kazancı: 1.701
Puan Başı Kazancı: 1.083
Ücreti: 59.524

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Geçen yılın en verimli ve en verimsiz futbolcuları belli oldu
Geçen yılın en verimli ve en verimsiz futbolcuları belli oldu

ABDÜLKADİR ÖMÜR


Endeks Puanı: 62
Takım: Trabzonspor
Oyun Süresi: 2123
Dakika Başı Kazancı: 28
Maç Başı Kazancı: 1.860
Puan Başı Kazancı: 1.292
Ücreti: 59.524

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Geçen yılın en verimli ve en verimsiz futbolcuları belli oldu
Geçen yılın en verimli ve en verimsiz futbolcuları belli oldu

RYAN BABEL

Endeks Puanı: 49.4
Takım: Beşiktaş
Oyun Süresi: 3721
Dakika Başı Kazancı: 661
Maç Başı Kazancı: 54.667
Puan Başı Kazancı: 27.333
Ücreti: 2.460.000

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Geçen yılın en verimli ve en verimsiz futbolcuları belli oldu
Geçen yılın en verimli ve en verimsiz futbolcuları belli oldu

ROMAN NEUSTADTER


Endeks Puanı: 46.4
Takım: Fenerbahçe
Oyun Süresi: 3884
Dakika Başı Kazancı: 601
Maç Başı Kazancı: 53.045
Puan Başı Kazancı: 24.112
Ücreti: 2.334.000

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