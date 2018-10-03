Geçen yılın en verimli ve en verimsiz futbolcuları belli oldu

Forbes Türkiye, bu yıl 6. defa hazırladığı 'Futbol Verimlilik Endeksi'ni Ekim sayısında açıkladı. Forbes Türkiye, bu yıl 6. defa hazırladığı 'Futbol Verimlilik Endeksi'ni Ekim sayısında açıkladı. FORBES TÜRKİYE'NİN EKİM SAYISI ÇIKTI, SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN! FORBES TÜRKİYE'Yİ TWITTER'DAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Trabzonspor'un genç yetenekleri Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün zirvede yer aldığı listede ilk 5'te Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan birer oyuncu var. Derginin geçen sezon aldığı parayı sportif performansıyla en çok hak eden oyuncuları sıraladığı listede, en verimsiz 5 futbolcunun üçü ise Galatasaraylı. İşte en verimli ve verimsiz futbolcular şöyle: 2017/18 EN VERİMLİ İLK 5 YUSUF YAZICI Endeks Puanı: 73.6 Takım: Trabzonspor Oyun Süresi: 2567 Dakika Başı Kazancı: 23 Maç Başı Kazancı: 1.701 Puan Başı Kazancı: 1.083 Ücreti: 59.524 ABDÜLKADİR ÖMÜR Endeks Puanı: 62 Takım: Trabzonspor Oyun Süresi: 2123 Dakika Başı Kazancı: 28 Maç Başı Kazancı: 1.860 Puan Başı Kazancı: 1.292 Ücreti: 59.524 RYAN BABEL Endeks Puanı: 49.4 Takım: Beşiktaş Oyun Süresi: 3721 Dakika Başı Kazancı: 661 Maç Başı Kazancı: 54.667 Puan Başı Kazancı: 27.333 Ücreti: 2.460.000 ROMAN NEUSTADTER Endeks Puanı: 46.4 Takım: Fenerbahçe Oyun Süresi: 3884 Dakika Başı Kazancı: 601 Maç Başı Kazancı: 53.045 Puan Başı Kazancı: 24.112 Ücreti: 2.334.000