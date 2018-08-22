Gomis bir sezona böyle damga vurdu

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaşan Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a geldiği ilk sezonda hem gol kralı oldu, hem de takımıyla şampiyonluk yaşadı. 2017-2018 sezonunun başında Marsilya'dan transfer edilen Bafetimbi Gomis, gerek güçlü fiziği, gerek tekniği ile Galatasaray'ın aradığı santrfor olduğunu oynadığı ilk maçlarda hemen belli etti. Attığı gollerden sonra yaptığı 'kara panter' yürüyüşü, her ne kadar Saint Etienne'li efsane futbolcu Alex Dias'a bir gönderme olsa da, taraftar o sevinci hep 'aslan yürüşü' olarak gördü ve öyle sevdi. Geçen sezon 33 lig maçında görev alan Gomis, 29 gol atarak gol kralı oldu. Türkiye Kupası'nda 5 maçta görev alan Gomis, bu maçlarda 3 gol atıp 1 asist yaptı. Attığı birbirinden şık gollerle taraftarın bir anda sevgilisi olan Gomis, sempatik tavırlarıyla da taraflı tarafsız herkes tarafından sevildi. Sosyal medya hesabından paylaştığı Aleyna Tilki'nin 'O sen olsan bari' şarkısı, onunla adeta özdeşleşti. Attığı gollerden sonra Türk Telekom Stadyumu'nda o şarkı çalmaya başladı. Attığı goller kadar, atamadığı penaltılar da çok konuşuldu. Son olarak Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa finalinde kaçırdığı penaltı, kupanın gitmesine neden olmuştu.