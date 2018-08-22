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bir sezona böyle damga vurdu

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaşan Bafetimbi , 'a geldiği ilk sezonda hem gol kralı oldu, hem de takımıyla şampiyonluk yaşadı.

Giriş Tarihi: 22.08.2018 23:10 Güncelleme Tarihi: 22.08.2018 23:27
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bir sezona böyle damga vurdu
Gomis bir sezona böyle damga vurdu

2017-2018 sezonunun başında Marsilya'dan transfer edilen Bafetimbi , gerek güçlü fiziği, gerek tekniği ile 'ın aradığı santrfor olduğunu oynadığı ilk maçlarda hemen belli etti.

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bir sezona böyle damga vurdu
Gomis bir sezona böyle damga vurdu

Attığı gollerden sonra yaptığı "kara panter" yürüyüşü, her ne kadar Saint Etienne'li efsane futbolcu Alex Dias'a bir gönderme olsa da, taraftar o sevinci hep "aslan yürüşü" olarak gördü ve öyle sevdi.

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bir sezona böyle damga vurdu
Gomis bir sezona böyle damga vurdu

Geçen sezon 33 lig maçında görev alan , 29 gol atarak gol kralı oldu.

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bir sezona böyle damga vurdu
Gomis bir sezona böyle damga vurdu

Türkiye Kupası'nda 5 maçta görev alan , bu maçlarda 3 gol atıp 1 asist yaptı.

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bir sezona böyle damga vurdu
Gomis bir sezona böyle damga vurdu

Attığı birbirinden şık gollerle taraftarın bir anda sevgilisi olan , sempatik tavırlarıyla da taraflı tarafsız herkes tarafından sevildi.

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bir sezona böyle damga vurdu
Gomis bir sezona böyle damga vurdu

Sosyal medya hesabından paylaştığı Aleyna Tilki'nin "O sen olsan bari" şarkısı, onunla adeta özdeşleşti. Attığı gollerden sonra Türk Telekom Stadyumu'nda o şarkı çalmaya başladı.

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bir sezona böyle damga vurdu
Gomis bir sezona böyle damga vurdu

Attığı goller kadar, atamadığı penaltılar da çok konuşuldu. Son olarak Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa finalinde kaçırdığı penaltı, kupanın gitmesine neden olmuştu.

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