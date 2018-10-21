Türkiye'nin en iyi haber sitesi

- muhtemel 11'leri

'in 9. haftasında ile , 'de karşı karşıya gelecekler.

Bornova İlçe Stadı'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Sabah.com.tr'den de canlı takip edebileceğiniz maçı yönetecek. Mücadele sırasında havanın açık ve 19 derece olması bekleniyor.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Vida'nın dışında sakatlıkları bulunan Pepe, Adriano ve Ljajic forma giyemeyecek. Göztepe'de de Traore sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak.

Giriş Tarihi: 21.10.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 11:26
Göztepe - Beşiktaş muhtemel 11'leri

'in 9. haftasında ile , 'de karşı karşıya gelecekler.

Göztepe - Beşiktaş muhtemel 11'leri

Bornova İlçe Stadı'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Göztepe - Beşiktaş muhtemel 11'leri

Sabah.com.tr'den de canlı takip edebileceğiniz maçı yönetecek. Mücadele sırasında havanın açık ve 19 derece olması bekleniyor.

Göztepe - Beşiktaş muhtemel 11'leri

'ta kırmızı kart cezalısı Vida'nın dışında sakatlıkları bulunan Pepe, Adriano ve Ljajic forma giyemeyecek. 'de de Traore sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak.

Göztepe - Beşiktaş muhtemel 11'leri

MUHTEMEL 11'LER

GÖZTEPE

Beto

Göztepe - Beşiktaş muhtemel 11'leri

Gassama

Göztepe - Beşiktaş muhtemel 11'leri

Titi

BİZE ULAŞIN