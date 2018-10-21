Göztepe - Beşiktaş muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Beşiktaş, İzmir'de karşı karşıya gelecekler.

Bornova İlçe Stadı'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Sabah.com.tr'den de canlı takip edebileceğiniz maçı Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele sırasında havanın açık ve 19 derece olması bekleniyor.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Vida'nın dışında sakatlıkları bulunan Pepe, Adriano ve Ljajic forma giyemeyecek. Göztepe'de de Traore sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak.