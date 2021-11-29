Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Süper Lig'in 14. Haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nde aldığı mağlubiyetin ardından ligdeki ilk maçına çıkacak olan sarı-lacivertli ekip İzmir deplasmanından galibiyetle dönerek moral depolamak istiyor. Öte yandan mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler "Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve maçın tüm bilgileri.