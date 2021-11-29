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Haberler Galeri Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 29.11.2021 01:43 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 01:43

Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Süper Lig'in 14. Haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nde aldığı mağlubiyetin ardından ligdeki ilk maçına çıkacak olan sarı-lacivertli ekip İzmir deplasmanından galibiyetle dönerek moral depolamak istiyor. Öte yandan mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler "Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve maçın tüm bilgileri.

Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Fenerbahçe Süper Lig'in 14. Hafta kapanış maçında Göztepe'ye konuk oluyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler "Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Göztepe Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi?
  • Göztepe Fenerbahçe maçında ilk düdük 29 Kasım Pazartesi günü, saat 20:00'da çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.
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Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi?
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