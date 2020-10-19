Göztepe-Fenerbahçe maçını spor yazarları değerlendirdi

Bu kez Serdaz Aziz'e çarpmaya çalışıp, kendini bırakana penaltı çaldı maçın hakemi. VAR'daki de "ne oluyor?" diye sormadı bile. Öyle komplo teorileri peşinde değilim. Ama bunlar "hakemcilik" oynuyorlar, rol yapıyorlar, dublör bile değiller. Ozan Tufan'ın üç milli maçtan alıp getirdiği, formu ve oyun aklı dün de aksiyonun birinci sırasındaydı. İlk 10 dakika Ozan Tufan "yıldız" moduna aldı kendini, ayağındaki topu ya kaybetti ya da rakibe bıraktı. Sonrasında "işçi" modunu açtı. Makine gibiydi. Forvet arkasından hücum pres üretti. İki kenara da koştu. Boştaki adamı kovaladı. Defansif açıkları yamayan oldu. Bir de üçüncü golün asistini yaptı. Pelkas'ın ilk maçı ama, bölgedeki diğer oyuncular da çok farklı değil aslında. Ortaya yaklaştığında, maharetlerini de gösterdi. Dikine pas da üretti, gollük şut da. Attığı gol bir hediye, daha önemlisi takımın saygısını kazanmasıydı.