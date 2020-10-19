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- maçını spor yazarları değerlendirdi

'in 5. haftasında oynanan - mücadelesi 5 gollü müthiş bir maça sahne oldu. Sarı-lacivertli takımın 3-2 kazanarak 3 puana uzandığı karşılaşmayı spor yazarları değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 08:53 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 08:53
Göztepe-Fenerbahçe maçını spor yazarları değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - HAKEMCİK

Zorlu bir yolda … Yeni transferlerden bir takım yapıp, uyumun peşine düşmeleri bir sorun. Yeni gelen oyuncuların ülkeye, şehre alışmaları başka bir sorun. Elbette bir de rakipleri var. Artık ekmek aslanın midesinde. Tüm takımlar dibine kadar direniyor, uğraşıyorlar. Kazanacaksan, onlardan daha çok koşacak, üreteceksin. Ama hemen her maç "hakem" yerine "hakemcikler" ile uğraşmak zorunda da kalıyorlar. Bu gidiş iyi değil. Karagümrük maçında penaltı-kırmızı kart öncesindeki faulü hem hakem hem VAR atladı. Altay penaltıyı kurtarmasa, ortalık yangın yerine dönecekti.

Göztepe-Fenerbahçe maçını spor yazarları değerlendirdi

Bu kez Serdaz Aziz'e çarpmaya çalışıp, kendini bırakana penaltı çaldı maçın hakemi. VAR'daki de "ne oluyor?" diye sormadı bile. Öyle komplo teorileri peşinde değilim. Ama bunlar "hakemcilik" oynuyorlar, rol yapıyorlar, dublör bile değiller. Ozan Tufan'ın üç milli maçtan alıp getirdiği, formu ve oyun aklı dün de aksiyonun birinci sırasındaydı. İlk 10 dakika Ozan Tufan "yıldız" moduna aldı kendini, ayağındaki topu ya kaybetti ya da rakibe bıraktı. Sonrasında "işçi" modunu açtı. Makine gibiydi. Forvet arkasından hücum pres üretti. İki kenara da koştu. Boştaki adamı kovaladı. Defansif açıkları yamayan oldu. Bir de üçüncü golün asistini yaptı. Pelkas'ın ilk maçı ama, bölgedeki diğer oyuncular da çok farklı değil aslında. Ortaya yaklaştığında, maharetlerini de gösterdi. Dikine pas da üretti, gollük şut da. Attığı gol bir hediye, daha önemlisi takımın saygısını kazanmasıydı.

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Göztepe-Fenerbahçe maçını spor yazarları değerlendirdi

Halil Akbunar'ın zorlamaları dışında pozisyon üretemeyen ise genç kalecisi İrfan Can ile ayakta kaldı. Takımını maçta tutan kritik kurtarışların sahibiydi. Altay'ın da son dakikalarda devreye girmesiyle, genç kalecilerin gecesini de yaşadık. Kazanma baskısının getirdiği acelecilik ve güvensizlik, kazanarak aşılır. takımını bu yola soktu. Hesapları tutuyor, gelişim devam ediyor.

Göztepe-Fenerbahçe maçını spor yazarları değerlendirdi

AHMET ÇAKAR - İZMİR'DE HAKEM REZALETİ YAŞANDI

Dün gece çok tuhaf bir maç izledik. Normalde maç 8-2 filan bitmesi gerekirken son saniyede Göztepeli'nin vurduğu kafa gol olsa bu maç 3-3 biterdi. Son derece kötü bir , sadece kaleci İrfan Can ile biraz da Halil ile oynamaya çalışan bir Göztepe varken oyunun kontrolü sürekli 'deydi.

Göztepe-Fenerbahçe maçını spor yazarları değerlendirdi

Hele ikinci yarıya baktığımızda kaçan goller ya da kaleci İrfan Can'ın kurtardığı goller görülmeye değerdi. Fakat şunu söylemek lazım, 'yi Fenerbahçe yapan temelde kanat beklerinin ofansif katkısı ve şu an için Türk futbolunun en formda oyuncusu Ozan'ın performansı. Fakat dün gece bir şey gösterdi ki milli takımın sağ beki Sangare aslında defansif olarak fiyasko. Dün gece Halil, Sangare'nin arkasını tren rayı gibi kullandı. Nitekim 'yi maça bağlayan, umutlarını artıran ikinci gol de Sangare'nin hatasından geldi. Ozan, eski maçlara nazaran daha ofansif oynadı. Takıma katkısı müthiş. Üçüncü golde Pelkas'a yaptığı orta şahsa özel, milimetrik. Göztepe ise bizi şaşırttı. Yedikleri ikinci golü, amatör maçlarda bile hiçbir takım yemez. gibi bir kafa topu üstadı, yanında 2-3 metrede kimse olmaksızın adeta boş kaleye vuruyor.

Göztepe-Fenerbahçe maçını spor yazarları değerlendirdi

Sonuçta , farklı kazanması gereken daha doğrusu farklı kazanmayı hak ettiği maçı zar zor kazandı, hatta kazanamayabilirdi de. Hakem Atilla Karaoğlan çok kötü maç idare etti. 3 gol hatalı. İlk golde Ozan'ın faulü var, vermiyor. Taçtan gelen top VAR yardımıyla haklı bir penaltıya dönüşüyor. F.Bahçe aleyhine verdiği penaltı skandal. 'in teması yok. VAR hakemi niye çağırmaz, anlaşılır gibi değil. Serdar Aziz'in kafayla bulduğu gol öncesi korner yüzde 100 hatalı. Top Sangare'den çıkıyor, hakem aut vereceğine korner veriyor ve gol oluyor. Ama protokol gereği yanlış korner veya autta VAR devreye giremiyor. Yazık! Türk hakemliği adına yine çok kötü gecelerden birini izledik.

Göztepe-Fenerbahçe maçını spor yazarları değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - PELKAS'TA ISRAR EDİLMELİ

'de ilk devre kalitesi düşüktü. Mücadele vardı. Ama her iki taraf açısından organize atak teşebbüsleri ve pozisyonlar yoktu. 3 gol vardı, ikisi penaltıdan biri kornerden geldi. takım halinde topun arkasına geçip alan daraltıyordu. Ama 'nin ofansif girişimlerinde plan program yoktu. Karşı kalede tehlike veren sinyaller iki bekin katkılarından oluşuyordu. Caner'in alışılmış kavisli ortaları. Sangare'nin de alışılmış sıfıra inen bindirmeleri…

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