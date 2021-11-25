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Giriş Tarihi: 25.11.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 11:42

GS Marsilya Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasında oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet 2 beraberlik çıkaran Galatasaray, bu maçtan bir puan alması dâhilinde bir üst tura çıkmayı garantileyecek. Bu noktada futbolseverler, GS Marsilya Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre GS Marsilya yayın kanalı, saati ve tarihi belli oldu. Peki, Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

GS Marsilya Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

GS Marsilya Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta soruları milyonlarca futbolseverin gündeminde yer alıyor. Bu akşam Galatasaray taraftarının da desteğiyle kazanır veya berabere kalırsa grup aşamasından çıkmayı garantileyecek. Hal böyle olunca, GS Marsilya Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Marsilya şifresiz mi soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. NEF Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

GALATASARAY'IN MAÇI HANGİ KANALDA?

Öte yandan Galatasaray'da kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey forma giyemeyecek.

Peki, Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?

İşte detaylar;

GS Marsilya Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

GALATASARAY - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Galatasaray-Marsilya maçı EXXEN platformu üzerinden yayımlanacak.

Buna göre Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

İşte yanıtı:

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GS Marsilya Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 sona ermişti. Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, İtalyan takımı Lazio'yu ağırlayacak.

GS Marsilya Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Marsilya maçında görev yapamayacak.

GS Marsilya Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Galatasaray'da Mbaye Diagne ile Fernando Muslera yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 9 Aralık'ta Lazio ile deplasmanda yapılacak kritik müsabakada cezalı duruma düşecek.

Olimpik Marsilya'da ise cezalı Dimitri Payet ile Valentin Rongier Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

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