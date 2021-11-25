UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasında oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet 2 beraberlik çıkaran Galatasaray, bu maçtan bir puan alması dâhilinde bir üst tura çıkmayı garantileyecek. Bu noktada futbolseverler, GS Marsilya Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre GS Marsilya yayın kanalı, saati ve tarihi belli oldu. Peki, Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz mi?