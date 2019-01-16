Günün iddiası: Ryan Babel, Galatasaray ile anlaştı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olan Ryan Babel'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı... Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamayla Ryan Babel'in bonservis bedeliyle Fulham'a transfer olduğunu açıklamıştı... Ancak ortaya bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Ryan Babel, ezelip rakip Galatasaray ile sözlü anlaşmaya vardı. Babel'in menajerinin Fenerbahçe ve Galatasaray ile temasa geçip kulüplerle görüşmeler yaptığı ifade edildi. Hollandalı yıldızın Fulham'la 6 aylık sözleşme imzaladığı ifade edilirken kulübün ligde kalıp kalmama durumuna göre İstanbul'a geri dönüş yapacağı iddia edildi. Bu durumda adres Galatasaray olacak. Transfer için Babel'in yakın arkadaşı Donk'un da devrede olduğu belirlendi. Hollandalı futbolcunun İstanbul'daki evini de taşımaması dikkat çeken bir detay olarak göze çarptı. (Skorer) Beşiktaş'ın, Fulham'a sattığı Ryan Babel, dün Londra'da düzenlenen törenle resmi imzayı attı.