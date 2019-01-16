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Günün iddiası: , ile anlaştı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'a transfer olan 'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı...

Giriş Tarihi: 16.01.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 11:04
Günün iddiası: Ryan Babel, Galatasaray ile anlaştı!

Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamayla 'in bonservis bedeliyle 'a transfer olduğunu açıklamıştı...

Günün iddiası: Ryan Babel, Galatasaray ile anlaştı!

Ancak ortaya bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Buna göre , ezelip rakip ile sözlü anlaşmaya vardı.

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Günün iddiası: Ryan Babel, Galatasaray ile anlaştı!

Babel'in menajerinin Fenerbahçe ve ile temasa geçip kulüplerle görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Günün iddiası: Ryan Babel, Galatasaray ile anlaştı!

Hollandalı yıldızın 'la 6 aylık sözleşme imzaladığı ifade edilirken kulübün ligde kalıp kalmama durumuna göre İstanbul'a geri dönüş yapacağı iddia edildi.

Günün iddiası: Ryan Babel, Galatasaray ile anlaştı!

Bu durumda adres olacak. Transfer için Babel'in yakın arkadaşı Donk'un da devrede olduğu belirlendi.

Günün iddiası: Ryan Babel, Galatasaray ile anlaştı!

Hollandalı futbolcunun İstanbul'daki evini de taşımaması dikkat çeken bir detay olarak göze çarptı. (Skorer)

Günün iddiası: Ryan Babel, Galatasaray ile anlaştı!

Beşiktaş'ın, 'a sattığı , dün Londra'da düzenlenen törenle resmi imzayı attı.

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