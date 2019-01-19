Günün iddiası: Victor Moses, Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında sıcak gelişmeler yaşanıyor! Transferin sessiz takımlarından Fenerbahçe'nin önümüzdeki Pazartesi günü Victor Moses'ı açıklayacağı iddia edildi. İşte detaylar... Fenerbahçe'de durgun geçen transfer döneminden büyük bir bomba patlayabilir. Sarı lacivertliler'in ilgilendiği isimlerden Victor Moses'ın gelecek hafta resmen açıklanacağı iddia edildi. Sadık Çiftpınar dışıdna takıma takviye yapamayan ve taraftarın beklentilerini şu ana kadar karşılayamayan Fenerbahçe için müthiş bir iddia ortaya atıldı. TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, pazartesi günü Victor Moses transferini açıklayacak. Kanarya'nın Nijeryalı oyuncuyu 1,5 yıllığına kiraladığı belirtiliyor. . 28 yaşındaki oyuncu bu sezon Chelsea formasıyla sadece 6 maça çıkabildi ve takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Moses bu maçlardan sadece 26 Eylül'deki Liverpool'la oynanan Lig kupası karşılaşmasında 90 dakika forma giyebildi.