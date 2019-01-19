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Günün iddiası: , 'de!

'nin transfer çalışmalarında sıcak gelişmeler yaşanıyor! Transferin sessiz takımlarından Fenerbahçe'nin önümüzdeki Pazartesi günü 'ı açıklayacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.01.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 09:51
Günün iddiası: Victor Moses, Fenerbahçe'de!

'de durgun geçen transfer döneminden büyük bir bomba patlayabilir.

Günün iddiası: Victor Moses, Fenerbahçe'de!

Sarı lacivertliler'in ilgilendiği isimlerden 'ın gelecek hafta resmen açıklanacağı iddia edildi.

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Günün iddiası: Victor Moses, Fenerbahçe'de!

Sadık Çiftpınar dışıdna takıma takviye yapamayan ve taraftarın beklentilerini şu ana kadar karşılayamayan için müthiş bir iddia ortaya atıldı.

Günün iddiası: Victor Moses, Fenerbahçe'de!

TRT Spor'da yer alan habere göre , pazartesi günü transferini açıklayacak.

Günün iddiası: Victor Moses, Fenerbahçe'de!

Kanarya'nın Nijeryalı oyuncuyu 1,5 yıllığına kiraladığı belirtiliyor.

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Günün iddiası: Victor Moses, Fenerbahçe'de!

28 yaşındaki oyuncu bu sezon Chelsea formasıyla sadece 6 maça çıkabildi ve takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Günün iddiası: Victor Moses, Fenerbahçe'de!

Moses bu maçlardan sadece 26 Eylül'deki Liverpool'la oynanan Lig kupası karşılaşmasında 90 dakika forma giyebildi.

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