Günün Transfer Haberleri (19 Ocak)

Alan Carvalho ile el sıkışan ve Brezilyalı golcü için saatleri sayan Galatasaray, bir başka golcü Benjamin Tetteh için de son kozunu oynadı. Sarı-Kırmızılılar, Çek temsilcisine 7.5 milyon Euro teklif ederken sonraki satıştan da pay önerdi. (Fanatik)

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