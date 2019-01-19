Günün Transfer Haberleri (19 Ocak)

19 Ocak 2019 tarihi itibarıyla gazetelerde yer alan ve Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı yakından ilgilendiren bazı önemli transfer haberleri bu galeride... Forvete takviye yapmayı hedefleyen Yeni Malatyaspor, bonservisi elinde olan Norveçli Mrabti ve Rosenborg'da oynayan Söderlund için ilk temasları sağladı. (Fanatik) Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok'un Çin kulübü Guangzhou ile anlaştığı iddia edildi. (Fanatik) Alan Carvalho ile el sıkışan ve Brezilyalı golcü için saatleri sayan Galatasaray, bir başka golcü Benjamin Tetteh için de son kozunu oynadı. Sarı-Kırmızılılar, Çek temsilcisine 7.5 milyon Euro teklif ederken sonraki satıştan da pay önerdi. (Fanatik) ) Beşiktaş, sağ bek hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Beşiktaş Yönetimi'nin, Sampdoria'nın Polonyalı yıldızı Bartosz Bereszynski ve Sivassporlu Douglas konusunda temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. (Fanatik) Fenerbahçe'de Adrien Silva'da imza an meselesi. Golcü konusunda ise Werder Bremen'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldızı Max Kruse ile Katar'da Al Duhail forması giyen Youssef El Arabi, sarı lacivertlilere önerilen isimler arasında. (Fanatik) Fenerbahçe'de durgun geçen transfer döneminden büyük bir bomba patlayabilir. Sarı lacivertlilerin ilgilendiği isimlerden Victor Moses'ın gelecek hafta resmen açıklanacağı iddia edildi. (Fanatik) Galatasaray, Heerenveen forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Arber Zeneli'nin transferi için harekete geçti. (Fotomaç)