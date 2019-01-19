Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Günün Haberleri (19 Ocak)

19 Ocak 2019 tarihi itibarıyla gazetelerde yer alan ve , , 'ı yakından ilgilendiren bazı önemli haberleri bu galeride...

Giriş Tarihi: 19.01.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 11:40
Günün Transfer Haberleri (19 Ocak)

Forvete takviye yapmayı hedefleyen Yeni Malatyaspor, bonservisi elinde olan Norveçli Mrabti ve Rosenborg'da oynayan Söderlund için ilk temasları sağladı. (Fanatik)

Günün Transfer Haberleri (19 Ocak)

'ın kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok'un Çin kulübü Guangzhou ile anlaştığı iddia edildi. (Fanatik)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Günün Transfer Haberleri (19 Ocak)

Alan Carvalho ile el sıkışan ve Brezilyalı golcü için saatleri sayan , bir başka golcü Benjamin Tetteh için de son kozunu oynadı. Sarı-Kırmızılılar, Çek temsilcisine 7.5 milyon Euro teklif ederken sonraki satıştan da pay önerdi. (Fanatik)

)

Günün Transfer Haberleri (19 Ocak)

, sağ bek hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Beşiktaş Yönetimi'nin, Sampdoria'nın Polonyalı yıldızı Bartosz Bereszynski ve Sivassporlu Douglas konusunda temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. (Fanatik)

Günün Transfer Haberleri (19 Ocak)

'de Adrien Silva'da imza an meselesi. Golcü konusunda ise Werder Bremen'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldızı Max Kruse ile Katar'da Al Duhail forması giyen Youssef El Arabi, sarı lacivertlilere önerilen isimler arasında. (Fanatik)

Günün Transfer Haberleri (19 Ocak)

'de durgun geçen döneminden büyük bir bomba patlayabilir. Sarı lacivertlilerin ilgilendiği isimlerden Victor Moses'ın gelecek hafta resmen açıklanacağı iddia edildi. (Fanatik)

Günün Transfer Haberleri (19 Ocak)

, Heerenveen forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Arber Zeneli'nin transferi için harekete geçti. (Fotomaç)

BİZE ULAŞIN