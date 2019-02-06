Günün transfer iddiası: Şener Özbayraklı, Galatasaray ile anlaştı

Galatasaray, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon bitecek Şener Özbayraklı ile anlaştı. Tecrübeli sağ bek bu nedenle Beşiktaş'ın yaptığı teklifi geri çevirdi. (Takvim) Ara transferin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray yeni sezon için de önemli bir hamle yaptı. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçeli Şener Özbayraklı ile her konuda anlaştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun menejerinin Galatasaray yönetimiyle kısa süre önce el sıkıştığı öğrenildi. Fenerbahçe'de gözden düşen Şener, Tolgay'a karşılık takas olarak Beşiktaş'a teklif edilmişti. Ancak tecrübeli sağ bekin tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı, bu nedenle Kartal'a 'hayır' dediği belirtendi. Şener sezon biter bitmez Galatasaray'la 3 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. Tecrübeli yıldızın transferinde, milli takımdan teknik direktörü olan Fatih Terim'in yoğun talebinin de önemli rol oynadığı ifade ediliyor.