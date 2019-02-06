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  • Günün transfer iddiası: Şener Özbayraklı, Galatasaray ile anlaştı

Günün transfer iddiası: , ile anlaştı

, ile olan sözleşmesi sezon bitecek ile anlaştı. Tecrübeli sağ bek bu nedenle Beşiktaş'ın yaptığı teklifi geri çevirdi. (Takvim)

Giriş Tarihi: 06.02.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 10:37
Günün transfer iddiası: Şener Özbayraklı, Galatasaray ile anlaştı

Ara transferin en hızlı takımlarından biri olan yeni sezon için de önemli bir hamle yaptı.

Günün transfer iddiası: Şener Özbayraklı, Galatasaray ile anlaştı

Sarı kırmızılılar, Fenerbahçeli ile her konuda anlaştı.

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Günün transfer iddiası: Şener Özbayraklı, Galatasaray ile anlaştı

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun menejerinin yönetimiyle kısa süre önce el sıkıştığı öğrenildi.

Günün transfer iddiası: Şener Özbayraklı, Galatasaray ile anlaştı

'de gözden düşen Şener, Tolgay'a karşılık takas olarak Beşiktaş'a teklif edilmişti.

Günün transfer iddiası: Şener Özbayraklı, Galatasaray ile anlaştı

Ancak tecrübeli sağ bekin tercihini 'dan yana kullandığı, bu nedenle Kartal'a 'hayır' dediği belirtendi.

Günün transfer iddiası: Şener Özbayraklı, Galatasaray ile anlaştı

Şener sezon biter bitmez 'la 3 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

Günün transfer iddiası: Şener Özbayraklı, Galatasaray ile anlaştı

Tecrübeli yıldızın transferinde, milli takımdan teknik direktörü olan Fatih Terim'in yoğun talebinin de önemli rol oynadığı ifade ediliyor.

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