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: Eski Kadıköy!

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında - Zenit maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 13.02.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 09:56
Gürcan Bilgiç: Eski Kadıköy!

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında , Rusya ekibi Zenit 'i 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli temsilcimiz bu maçın rövanşını 21 Şubat Perşembe günü Yeni Zenit Stadyumu'nda oynayacak.

Gürcan Bilgiç: Eski Kadıköy!

SABAH Gazetesi'nin usta kalemi , 'nin galibiyetiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Gürcan Bilgiç'in yazısı...

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Gürcan Bilgiç: Eski Kadıköy!

Sahanın bize söylediğini bir yana bırakıp, eski Kadıköy Geceleri'nin geri döndüğünü gördük. Tribünler yine eski iddiasına ve hırsına kavuşup, aynı duyguları takıma yansıttı.

Gürcan Bilgiç: Eski Kadıköy!

Zenit'in dezavantajlarını bir gün önce dillendirdiler. 2,5 aydır maç yapmayan bir ekibin, hem tempo, hem de oyun kurgusu ile sorunlarının olması kaçınılmazdı.

Gürcan Bilgiç: Eski Kadıköy!

Yine Isla bindirmeleri ile sağ kanattan pozisyon kovaladılar. Valbuena da kendini bu bölgeye taşıyınca, Hasan Ali sadece opsiyon olarak kaldı.

Gürcan Bilgiç: Eski Kadıköy!

Bu kadar istekle, "bir an önce" telaşıyla direkt olarak kaleye gitmenin, geçmenin mümkün olmadığı bir duvardan atlamaya çalışmak gibi olduğunu, Zenit savunması çok güzel gösterdi.

Gürcan Bilgiç: Eski Kadıköy!

Golün duran top karambolünden geldiğini de düşünürsek, akan oyunda, Eljif'in şutları dışında kaleciyi zorlayamadılar.

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