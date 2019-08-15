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  • Gürcan Bilgiç, Liverpool - Chelsea maçını değerlendirdi

, - maçını değerlendirdi

SABAH Spor yazarı , 'un İstanbul'daki nefes kesen karşılaşmada penaltılar sonucu 'yi mağlup edip 'ya uzandığı mücadeleyi değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 15.08.2019 09:05 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 09:10
Gürcan Bilgiç, Liverpool - Chelsea maçını değerlendirdi

SABAH Spor yazarı , 'un İstanbul'daki nefes kesen karşılaşmada penaltılar sonucu 'yi mağlup edip 'ya uzandığı mücadeleyi değerlendirdi.

Gürcan Bilgiç, Liverpool - Chelsea maçını değerlendirdi

Sadece sezonun en değerli kupalarının sahipleri olarak çıkmadılar karşımıza, Ada'nın kalitesi ve tadını da getirdiler.

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Gürcan Bilgiç, Liverpool - Chelsea maçını değerlendirdi

Dolmabahçe'nin tarihe geçen konumunda, müthiş bir futbol gecesi yaşattılar.

Gürcan Bilgiç, Liverpool - Chelsea maçını değerlendirdi

Kendi liglerinde en önemli takımken, transfer yasağı ve genç teknik adamı Lampard ile "acaba ne yapacak?" bölümünde yerini aldı.

Gürcan Bilgiç, Liverpool - Chelsea maçını değerlendirdi

Maçın favorisi hiç kuşkusuz "yalnız yürümeyenler" olarak değerlendirildi. 'nin buna cevabı da vardı, başkaldırısı da.

Gürcan Bilgiç, Liverpool - Chelsea maçını değerlendirdi

Mourinho, 'nin elindekiler ile yola devam etmesini, "Lampard hiçbir Chelsea menajerine verilmeyen bir şeye sahip; zaman" diyerek, baskının azaldığı bir sezona işaret etti.

Gürcan Bilgiç, Liverpool - Chelsea maçını değerlendirdi

Ancak Lampard, dört golle kaybettiği ManU, maçında bile dik duran bir takımla oynadı. Goller kaçırdı, direklerden dönen şutları oldu.

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