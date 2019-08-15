Gürcan Bilgiç, Liverpool - Chelsea maçını değerlendirdi

SABAH Spor yazarı Gürcan Bilgiç, Liverpool'un İstanbul'daki nefes kesen karşılaşmada penaltılar sonucu Chelsea'yi mağlup edip Süper Kupa'ya uzandığı mücadeleyi değerlendirdi. SABAH Spor yazarı Gürcan Bilgiç, Liverpool'un İstanbul'daki nefes kesen karşılaşmada penaltılar sonucu Chelsea'yi mağlup edip Süper Kupa'ya uzandığı mücadeleyi değerlendirdi. Sadece sezonun en değerli kupalarının sahipleri olarak çıkmadılar karşımıza, Ada'nın kalitesi ve tadını da getirdiler. . Dolmabahçe'nin tarihe geçen konumunda, müthiş bir futbol gecesi yaşattılar. Kendi liglerinde Liverpool en önemli takımken, Chelsea transfer yasağı ve genç teknik adamı Lampard ile 'acaba ne yapacak?' bölümünde yerini aldı. Maçın favorisi hiç kuşkusuz 'yalnız yürümeyenler' olarak değerlendirildi. Chelsea'nin buna cevabı da vardı, başkaldırısı da. Mourinho, Chelsea'nin elindekiler ile yola devam etmesini, 'Lampard hiçbir Chelsea menajerine verilmeyen bir şeye sahip; zaman' diyerek, baskının azaldığı bir sezona işaret etti. Ancak Lampard, dört golle kaybettiği ManU, maçında bile dik duran bir takımla oynadı. Goller kaçırdı, direklerden dönen şutları oldu.