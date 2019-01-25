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  • Gürcan Bilgiç: 'Ümraniye, Fenerbahçe'yi sildi, attı...'

: 'Ümraniye, 'yi sildi, attı...'

, 'nda 'a elendi. SABAH Spor yazarı , Fenerbahçe'nin tarihi hezimetlerinden bir tanesi olarak kayıtlara geçen Ümraniyespor maçını değerlendirdi ve sert ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 25.01.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 10:28
Gürcan Bilgiç: 'Ümraniye, Fenerbahçe'yi sildi, attı...'

Herkes 'nin ligdeki kalan maçlarını konuşuyor ama en yakın hedefin kupa olduğunu sürekli ıskalıyorlar.

Gürcan Bilgiç: 'Ümraniye, Fenerbahçe'yi sildi, attı...'

O yüzden Ümraniye maçına "final" gözüyle bakması gereken ve bunu hissettiren bir takım olmalıydı sahada.

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Gürcan Bilgiç: 'Ümraniye, Fenerbahçe'yi sildi, attı...'

İlk maçta skoru alan rakibin kendi sahasında kalabalık kalarak, işi zora sokması beklenmeyen bir şey değildi.

Gürcan Bilgiç: 'Ümraniye, Fenerbahçe'yi sildi, attı...'

28'de gelen Frey değişikliği ise formsuz olanın sadece oyuncular değil, Ersun Yanal olduğunu da gösterdi.

Gürcan Bilgiç: 'Ümraniye, Fenerbahçe'yi sildi, attı...'

Tek kişilik orta saha ile pas yüzdesi yüksek bir takıma karşı oynamayı maç öncesinde hangi analiz ile yaptı, bilemiyorum.

Gürcan Bilgiç: 'Ümraniye, Fenerbahçe'yi sildi, attı...'

Dirar'ı sağ kanada, Ayew'i santrfora çekerek biraz taşları yerine oturttu.

Gürcan Bilgiç: 'Ümraniye, Fenerbahçe'yi sildi, attı...'

Oyunun alanının genişlemesi, topun kanatlara ve sıfıra oynanması bu maçın kesin emirlerinden oldu.

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