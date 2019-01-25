Gürcan Bilgiç: 'Ümraniye, Fenerbahçe'yi sildi, attı...'

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a elendi. SABAH Spor yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin tarihi hezimetlerinden bir tanesi olarak kayıtlara geçen Ümraniyespor maçını değerlendirdi ve sert ifadeler kullandı. Herkes Fenerbahçe'nin ligdeki kalan maçlarını konuşuyor ama en yakın hedefin kupa olduğunu sürekli ıskalıyorlar. O yüzden Ümraniye maçına 'final' gözüyle bakması gereken ve bunu hissettiren bir takım olmalıydı sahada. İlk maçta skoru alan rakibin kendi sahasında kalabalık kalarak, işi zora sokması beklenmeyen bir şey değildi. 28'de gelen Frey değişikliği ise formsuz olanın sadece oyuncular değil, Ersun Yanal olduğunu da gösterdi. Tek kişilik orta saha ile pas yüzdesi yüksek bir takıma karşı oynamayı maç öncesinde hangi analiz ile yaptı, bilemiyorum. Dirar'ı sağ kanada, Ayew'i santrfora çekerek biraz taşları yerine oturttu. Oyunun alanının genişlemesi, topun kanatlara ve sıfıra oynanması bu maçın kesin emirlerinden oldu.