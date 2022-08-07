Giriş Tarihi: 07.08.2022 20:59 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 21:03

Haaland ilk maçında İngiltere'ye damga vurdu! Kariyerindeki dikkat çeken detay...

Manchester City'nin Borussia Dortmund'tan transfer ettiği genç dünya yıldızı Erling Haaland, ilk İngiltere Premier Lig maçında attığı gollerle kariyerinde yeni bir rekora imza attı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...