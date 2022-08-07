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Haberler Galeri Haaland ilk maçında İngiltere'ye damga vurdu! Kariyerindeki dikkat çeken detay...
Giriş Tarihi: 07.08.2022 20:59 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 21:03

Haaland ilk maçında İngiltere'ye damga vurdu! Kariyerindeki dikkat çeken detay...

Manchester City'nin Borussia Dortmund'tan transfer ettiği genç dünya yıldızı Erling Haaland, ilk İngiltere Premier Lig maçında attığı gollerle kariyerinde yeni bir rekora imza attı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Haaland ilk maçında İngiltere’ye damga vurdu! Kariyerindeki dikkat çeken detay...

Manchester City'nin yeni göz bebeği Erling Haaland, çıktığı ilk lig maçında yeni bir rekora imza attı.

Haaland ilk maçında İngiltere’ye damga vurdu! Kariyerindeki dikkat çeken detay...

Pep Guardiola önderliğinde Premier Lig'de ilk hafta West Ham United deplasmanına giden Manchester City, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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Haaland ilk maçında İngiltere’ye damga vurdu! Kariyerindeki dikkat çeken detay...

Yeni transfer Erling Haaland, sahada yıldızlaşarak 2 golün de sahibi oldu.

Haaland ilk maçında İngiltere’ye damga vurdu! Kariyerindeki dikkat çeken detay...

Erling Haaland, ilk golünü 37. dakikada penaltıdan kaydetti.

Haaland ilk maçında İngiltere’ye damga vurdu! Kariyerindeki dikkat çeken detay...

65. dakikada Kevin de Bruyne'nin şık pasını gole çeviren Haaland, maçın skorunu ilan etti.

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