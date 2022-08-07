Haaland ilk maçında İngiltere’ye damga vurdu! Kariyerindeki dikkat çeken detay...

Manchester City'nin yeni göz bebeği Erling Haaland, çıktığı ilk lig maçında yeni bir rekora imza attı. Pep Guardiola önderliğinde Premier Lig'de ilk hafta West Ham United deplasmanına giden Manchester City, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Yeni transfer Erling Haaland, sahada yıldızlaşarak 2 golün de sahibi oldu. Erling Haaland, ilk golünü 37. dakikada penaltıdan kaydetti. 65. dakikada Kevin de Bruyne'nin şık pasını gole çeviren Haaland, maçın skorunu ilan etti. KARİYERİNDEKİ DİKKAT ÇEKEN DETAY West Ham United'a karşı attığı 2 golle dikkatleri üzerine çeken Norveçli golcü; Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'deki ilk maçlarında en az iki gol attı. Haaland; Borussia Dortmund formasıyla çıktığı ilk Bundesliga maçında Augsburg'a karşı 3, Salzburg formasıyla çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında Genk'e 3 ve Manchester City formasıyla çıktığı ilk Premier Lig maçında West Ham United'a 2 gol attı. Böylelikle Erling Haaland, kariyerinde ilginç bir ilke imza atmış oldu.