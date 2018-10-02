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: istifa edip kongreye gitmeli

SABAH Gazetesinin usta yazarlarından , Fenerbahçe gündemini değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 02.10.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 09:48
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: istifa edip kongreye gitmeli
Hıncal Uluç: Ali Koç istifa edip kongreye gitmeli

Fenerbahçe'nin Rize önünde ikinci 45 dakikada girdiği gol pozisyonu sayısı 17.. Yazı ile ON YEDİ?.

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: istifa edip kongreye gitmeli
Hıncal Uluç: Ali Koç istifa edip kongreye gitmeli

Bunların en az 10 tanesi yüzde 80- 90 gol olabilecek pozisyonlar.. Bunların çoğuna da çok ama çok iyi vuruldu, ayakla ve kafayla..

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: istifa edip kongreye gitmeli
Hıncal Uluç: Ali Koç istifa edip kongreye gitmeli

Top ya kıl payı dışarı gitti, ya da 90 dakika boyu sahanın en iyi adamı olan Rize Kalecisi Gökhan kurtardı. Gökhan bu yıl izlediğim en iyi kaleci performansını sergiledi..

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: istifa edip kongreye gitmeli
Hıncal Uluç: Ali Koç istifa edip kongreye gitmeli

Taffarel, Muslera'ya bu maçın bandını "Ders" diye izletmeli.. Ne zaman çıkılır, yer nasıl tutulur, ne zaman bloke edilir, ne zaman yumruklanır?.

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: istifa edip kongreye gitmeli
Hıncal Uluç: Ali Koç istifa edip kongreye gitmeli

Top oyuna hızla nasıl sokulur?. Şimdi Cocu'da, Fatih Terim ve Şenol'da olan kısmetin yarısı olsa, Kasımpaşa önündeki Trabzon dönüşünü (0-2'den 4-2'ye) de bastıran bir 3-0'dan 4-3'e dönüşü yaşardık..

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: istifa edip kongreye gitmeli
Hıncal Uluç: Ali Koç istifa edip kongreye gitmeli

O zaman, pazartesi sabahı Cocu'yu yerin dibine batıran bu gazeteler nasıl çıkardı, bir düşünün.. Dikkat edin, ayni maçtan söz ediyorum.. Aynı oyun..

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: istifa edip kongreye gitmeli
Hıncal Uluç: Ali Koç istifa edip kongreye gitmeli

Sadece toplar birkaç santim farklı gitmiş, sadece kalede, o muhteşem Gökhan değil de mesela Muslera varmış.. Türk spor medyası bir kez daha "Skor Yazarlığı"nın daniskasını yaptı..

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