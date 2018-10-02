Hıncal Uluç: Ali Koç istifa edip kongreye gitmeli

SABAH Gazetesinin usta yazarlarından Hıncal Uluç, Fenerbahçe gündemini değerlendirdi. Fenerbahçe'nin Rize önünde ikinci 45 dakikada girdiği gol pozisyonu sayısı 17.. Yazı ile ON YEDİ?. Bunların en az 10 tanesi yüzde 80- 90 gol olabilecek pozisyonlar.. Bunların çoğuna da çok ama çok iyi vuruldu, ayakla ve kafayla.. Top ya kıl payı dışarı gitti, ya da 90 dakika boyu sahanın en iyi adamı olan Rize Kalecisi Gökhan kurtardı. Gökhan bu yıl izlediğim en iyi kaleci performansını sergiledi.. Taffarel, Muslera'ya bu maçın bandını 'Ders' diye izletmeli.. Ne zaman çıkılır, yer nasıl tutulur, ne zaman bloke edilir, ne zaman yumruklanır?. Top oyuna hızla nasıl sokulur?. Şimdi Cocu'da, Fatih Terim ve Şenol'da olan kısmetin yarısı olsa, Kasımpaşa önündeki Trabzon dönüşünü (0-2'den 4-2'ye) de bastıran bir 3-0'dan 4-3'e dönüşü yaşardık.. O zaman, pazartesi sabahı Cocu'yu yerin dibine batıran bu gazeteler nasıl çıkardı, bir düşünün.. Dikkat edin, ayni maçtan söz ediyorum.. Aynı oyun.. Sadece toplar birkaç santim farklı gitmiş, sadece kalede, o muhteşem Gökhan değil de mesela Muslera varmış.. Türk spor medyası bir kez daha 'Skor Yazarlığı'nın daniskasını yaptı..