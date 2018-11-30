Hıncal Uluç'tan Fatih Terim eleştirisi! "Rezil futbol..."

SABAH'ın usta yazarlarından Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova karşısında aldığı 2-0'lık yenilginin ardından Fatih Terim'i eleştirdi. Fatih Hocam gene günahı kendisinden başka herkesin üzerine yıkmak için sanki, konuşmuş. Sonra da Lucescu'nun suyuna girip 'Sabır' istemiş.. Sabır ya.. Mustafa, Florya yoluna çalı ekecek. Çalılar bitecek. Ordan geçen koyunların tüyleri takılacak. Toplayacak Mustafa. Yün yapıp satacak. Koyacak kasaya paraları.. Fatih Hocam da ocakta ve temmuzda bol transfer yapıp, takımı seneye kurtaracak!. Gülmeyin.. Ciddidir!. Yahu Fatih Hocam, Bu takım bu rezil futbolu oynadıkça, transfer yapsan ne olur, yapmasan ne olacak?. Eylülden beri Şampiyonlar Liginde golün yok. Attığın 3 golün 2'si duran top.. Neden?. Bu takım zerre futbol oynamıyor da ondan.. 'Top bizde oldukça gol yemeyiz' ilken var ya hani.. İşe yarasa yüreğim yanmaz.. Yana geriye.. Yana geriye vakit öldür. Kontratağı ve rakibi gafil avlamayı önleyen anti futbolla gol atamazsın tabii.. Yengeç futbolu oynattığın sürece, Messi'yi, Ronaldo'yu Neymar'ı alsan ne olacak?. Söyle Hocam, ne olacak?. Şu seni perişan eden Rus takımında, bedava verseler, ocakta istediğin tek kişi var mı?. Peki o beşinci sınıf takım seni nasıl beşlik edecekti, boş kaleye tonla kaçırmasa?.