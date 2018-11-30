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  • Hıncal Uluç'tan Fatih Terim eleştirisi! "Rezil futbol..."

'tan eleştirisi! "Rezil futbol..."

SABAH'ın usta yazarlarından , 'ın karşısında aldığı 2-0'lık yenilginin ardından 'i eleştirdi.

Giriş Tarihi: 30.11.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 10:53
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim eleştirisi! Rezil futbol...

Fatih Hocam gene günahı kendisinden başka herkesin üzerine yıkmak için sanki, konuşmuş. Sonra da Lucescu'nun suyuna girip "Sabır" istemiş..

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim eleştirisi! Rezil futbol...

Sabır ya.. Mustafa, Florya yoluna çalı ekecek. Çalılar bitecek. Ordan geçen koyunların tüyleri takılacak. Toplayacak Mustafa. Yün yapıp satacak. Koyacak kasaya paraları.. Fatih Hocam da ocakta ve temmuzda bol transfer yapıp, takımı seneye kurtaracak!. Gülmeyin.. Ciddidir!.

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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim eleştirisi! Rezil futbol...

Yahu Fatih Hocam, Bu takım bu rezil futbolu oynadıkça, transfer yapsan ne olur, yapmasan ne olacak?.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim eleştirisi! Rezil futbol...

Eylülden beri Şampiyonlar Liginde golün yok. Attığın 3 golün 2'si duran top.. Neden?. Bu takım zerre futbol oynamıyor da ondan..

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim eleştirisi! Rezil futbol...

"Top bizde oldukça gol yemeyiz" ilken var ya hani.. İşe yarasa yüreğim yanmaz.. Yana geriye.. Yana geriye vakit öldür. Kontratağı ve rakibi gafil avlamayı önleyen anti futbolla gol atamazsın tabii..

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim eleştirisi! Rezil futbol...

Yengeç futbolu oynattığın sürece, Messi'yi, Ronaldo'yu Neymar'ı alsan ne olacak?. Söyle Hocam, ne olacak?.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim eleştirisi! Rezil futbol...

Şu seni perişan eden Rus takımında, bedava verseler, ocakta istediğin tek kişi var mı?. Peki o beşinci sınıf takım seni nasıl beşlik edecekti, boş kaleye tonla kaçırmasa?.

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