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'in hedefi !

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçını kazanarak 36 sezon sonra bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer sahadan 3 puanla ayrılması halinde 1983'den sonra rakibi karşısında üç maç üst üste kazanmış olacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir de ayrıca Şenol Güneş'in rekoruna ortak olabilecek...

Giriş Tarihi: 21.02.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 11:19
Hüseyin Çimşir'in hedefi Şenol Güneş!

'in 23. haftasında , 22 Şubat Cumartesi deplasmanda 'a konuk olacak. Bordo-mavililer lider olarak gittiği 'da , sahadan üç puanla ayrılması halinde bir çok ilklere de imza atmış olacak.

Hüseyin Çimşir'in hedefi Şenol Güneş!

36 SEZON SONRA BİR İLK BAŞARMIŞ OLACAK
, ezeli rakibi karşısında 36 sezon sonra bir ilk başarmak için mücadele edecek. ekibi , siyah-beyazlı takım karşı galip gelmesi halinde 1983 yılından sonra ilk kez üst üst rakibi karşısında üç maçı kazanmış olacak.

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Hüseyin Çimşir'in hedefi Şenol Güneş!

15 SEZON SONRA BİR İLK DAHA YAŞANABİLİR
Trabzonspor'u liderliğe taşıyan teknik direktör , ligde 4'te 4 yaparak müthiş bir başlangıca imza attı. Genç hoca bu hafta da Beşiktaş'ı yenmesi halinde , kendisi gibi 2004-2005 sezonunun devre arasında göreve başlayan Şenol Güneş'in 5 maçlık serisini yakalamış olacak.

Hüseyin Çimşir'in hedefi Şenol Güneş!

SÖRLOTH, BEŞİKTAŞ'A KARŞI GOL ATARSA BİR İLKE İMZA ATACAK
Bu sezon 'de 17 golü bulunan Alexander Sörloth, 2014-15 sezonunda bordo-mavili takımın formasına giyen Oscar Cardozo'yu sezon tamamlanmadan yakalamıştı.

Hüseyin Çimşir'in hedefi Şenol Güneş!

karşısında golle tanışması halinde bir ilke imza atacak olan Norveçli oyuncu Shota Arveladze'nin 1995-96'da 25 gol atmasının ardından 25 yıl sonra Trabzonspor formasıyla bir sezonda rakip fileleri en fazla havalandıran yabancı oyuncu olacak.

Hüseyin Çimşir'in hedefi Şenol Güneş!

SON 15 SEZONUN EN İYİ SERİSİNİ ELDE EDEBİLİR
Trabzonspor, rakibi karşısında galibiyetle ayrılması durumunda 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinin ardından son 15 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşacak.

Hüseyin Çimşir'in hedefi Şenol Güneş!

Ligde başarılı bir performans sergileyen bordo-mavililer, karşısında alacağı 3 puanla 15 sezon sonra yeni bir rekora imza atmış olan ekibi galibiyet serisini 7 maça çıkartacak.

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