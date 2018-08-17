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Hüzünlü koreografi | - maçından görüntüler

Giriş Tarihi: 17.08.2018 23:21 Güncelleme Tarihi: 17.08.2018 23:30
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Hüzünlü koreografi | - maçından görüntüler
Hüzünlü koreografi | Trabzonspor-Sivasspor maçından görüntüler

Yeni sezona deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olarak başlayan 'da, bordo mavili taraftarlar da yeni sezonun ilk maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Maça özellikle memleketlerinde olan gurbetçi taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi.

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Hüzünlü koreografi | - maçından görüntüler
Hüzünlü koreografi | Trabzonspor-Sivasspor maçından görüntüler

Yeni sezona deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olarak başlayan 'da, bordo mavili taraftarlar da yeni sezonun ilk maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Maça özellikle memleketlerinde olan gurbetçi taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi.

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Hüzünlü koreografi | - maçından görüntüler
Hüzünlü koreografi | Trabzonspor-Sivasspor maçından görüntüler

KAZADA ÖLEN TARAFTAR UNUTULMADI

Trabzon'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Gökhan Kılıç da bordo mavili taraftarlar tarafından unutulmadı.

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Hüzünlü koreografi | - maçından görüntüler
Hüzünlü koreografi | Trabzonspor-Sivasspor maçından görüntüler

Bordo mavili taraftarlar, maraton tribününde yaşamını yitiren Kılıç için fotoğrafının yer aldığı bir koreografi hazırladı.

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Hüzünlü koreografi | - maçından görüntüler
Hüzünlü koreografi | Trabzonspor-Sivasspor maçından görüntüler

Taraftarlar, TS Club mağazalarından yeni sezon formalarını satın alarak, statta maçı izleyeceği koltuklarda yerlerini aldı. Konuk ekip taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarını yalnız bırakmadı.

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Hüzünlü koreografi | - maçından görüntüler
Hüzünlü koreografi | Trabzonspor-Sivasspor maçından görüntüler
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Hüzünlü koreografi | - maçından görüntüler
Hüzünlü koreografi | Trabzonspor-Sivasspor maçından görüntüler
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