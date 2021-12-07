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Haberler Galeri İbrahimovic'ten bomba sözler: "Eriksen'in trajik olayından sonra Hakan Çalhanoğlu..."
Giriş Tarihi: 07.12.2021 12:44 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 13:53

İbrahimovic'ten bomba sözler: "Eriksen'in trajik olayından sonra Hakan Çalhanoğlu..."

Milan'ın yaşlanmak bilmeyen İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic, Milan'dan eski takım arkadaşı milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti. Milan'da birlikte oynadıkları dönem için çarpıcı açıklamalar yapan İbrahimovic, Hakan Çalhanoğlu'nun kendisi sayesinde futbolunu geliştirdiğini ve trajik bir olaydan sonra İnter'e transfer olduğunu itiraf etti. İşte İbrahimovic'ten şok sözler...

İbrahimovic’ten bomba sözler: Eriksen’in trajik olayından sonra Hakan Çalhanoğlu...

Serie A'da Milan'da forma giyen 40 yaşındaki İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic, Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı.

İbrahimovic’ten bomba sözler: Eriksen’in trajik olayından sonra Hakan Çalhanoğlu...

Bu sezon Milan formasıyla ligde 9 maçta 6 gol ve 2 asistle oynayan ve "Adrenalin" adında yeni bir kitabı çıkacak İbrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili görüşlerini de yazdı.

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İbrahimovic’ten bomba sözler: Eriksen’in trajik olayından sonra Hakan Çalhanoğlu...

İsveçli yıldız, Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan İnter'e transferiyle ilgili çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. Yeni çıkacak kitabında Hakan Çalhanoğlu'na da bir bölüm ayıran Zlatan, şunları kaydetti:

İbrahimovic’ten bomba sözler: Eriksen’in trajik olayından sonra Hakan Çalhanoğlu...

"HAKAN BENİM SAYEMDE GELİŞTİ"

"Hakan iyi bir adam. Benim sayemde gelişti ve cesaret kazandı. Yeni kariyerinde ona başarılar dilememiz gerekiyor. Kulağa kötü geliyor olabilir ancak trajik bir durumdan faydalandı."

İbrahimovic’ten bomba sözler: Eriksen’in trajik olayından sonra Hakan Çalhanoğlu...

"ERİKSEN KALP KRİZİ GEÇİRİNCE HAKAN'A KAPI AÇILDI

Euro 2020 şampiyonasında Danimarkalı oyuncu Eriksen'in kalp krizi geçirmesi sonrası Hakan'a teklif geldiğini ifade eden Zlatan şunları söyledi: Eriksen kalp krizi geçirince Hakan'a kapı açıldı. Öncesinde Inter'den ya da başka bir yerden teklif gelmemişti"

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