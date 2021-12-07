Giriş Tarihi: 07.12.2021 12:44Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 13:53
İbrahimovic'ten bomba sözler: "Eriksen'in trajik olayından sonra Hakan Çalhanoğlu..."
Milan'ın yaşlanmak bilmeyen İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic, Milan'dan eski takım arkadaşı milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti. Milan'da birlikte oynadıkları dönem için çarpıcı açıklamalar yapan İbrahimovic, Hakan Çalhanoğlu'nun kendisi sayesinde futbolunu geliştirdiğini ve trajik bir olaydan sonra İnter'e transfer olduğunu itiraf etti. İşte İbrahimovic'ten şok sözler...