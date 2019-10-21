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  • İkiyüzlü Alman takımı St. Pauli'den terör örgütüne destek! Bunu da gördün mü UEFA?

İkiyüzlü Alman takımı 'den terör örgütüne destek! Bunu da gördün mü ?

Barış Pınarı Harekâtına destek veren 'i kadro dışı bırakan Alman , teröristlere bu kez alenen destek verdi. Spora siyaset karıştırıldığı gerekçesi ile Şahin'e bir daha forma vermeme kararı alan Bundesliga 2 temsilcisi, Darmstadt maçında terör örgütünün renkleri ile koreografi yaptı. Alman kulüpleri asker selamı ve diğer 'ye destek mesajları nedeniyle Türk oyuncularını bir bir sorguya çekip siyasete karışmamalarını öğütlerken St. Pauli'nin bu hareketine Alman Futbol Federasyonu ve UEFA'nın ne tepki vereceği ise merak konusu! UEFA milli oyuncularımız asker selamı verdiği için Türkiye hakkında soruşturma açmıştı.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 10:14
İkiyüzlü Alman takımı St. Pauli'den terör örgütüne destek! Bunu da gördün mü UEFA?

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için Türk futbolcu 'i geçen hafta kadro dışı bırakan Alman kulübünün taraftarları, tribünde terör örgütü YPG/PKK'ya destek vererek skandala imza attı.

İkiyüzlü Alman takımı St. Pauli'den terör örgütüne destek! Bunu da gördün mü UEFA?

Alman İkinci Futbol Ligi'nin 10. haftasında Darmstadt ekibiyle sahasında karşılaşan 'nin taraftarları, maç sırasında tribünde terör örgütü YPG/PKK lehine pankart ve terör örgütüne ait flamalar açtı.

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İkiyüzlü Alman takımı St. Pauli'den terör örgütüne destek! Bunu da gördün mü UEFA?

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, tribünden çekilen fotoğraflar eklenerek skandala dikkat çekildi ve statta terör örgütü propagandası yapılmasına tepki gösterildi.

İkiyüzlü Alman takımı St. Pauli'den terör örgütüne destek! Bunu da gördün mü UEFA?

Alman siyasetçilerinin ve medyanın bu fotoğraflara nasıl bir tepki göstereceğinin merak edildiği belirtilen paylaşımda, "Çünkü statlarda siyasetin yeri olmadığı gerekçesiyle günlerden beri Türk ve Türk kökenli futbolcular asker selamından dolayı hedefe koyuldular." ifadesi kullanıldı.

İkiyüzlü Alman takımı St. Pauli'den terör örgütüne destek! Bunu da gördün mü UEFA?

Türk A Milli Takımı'nda oynayan futbolcular asker selamı verdikleri için Alman basınında eleştirilmiş, Alman futbol kulüpleri de bünyesinde bulundurdukları Türk ve Türk kökenli futbolcuları maçlarda asker selamı vermemeleri konusunda uyarmıştı.

İkiyüzlü Alman takımı St. Pauli'den terör örgütüne destek! Bunu da gördün mü UEFA?

Futbolcu , Instagram hesabından geçen hafta, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle" şeklinde paylaşım yaparak, Barış Pınarı Harekatı'na desteğini bildirmişti.

İkiyüzlü Alman takımı St. Pauli'den terör örgütüne destek! Bunu da gördün mü UEFA?

St. Pauli Kulübünden yapılan açıklamada, Şahin'in antrenmanda yer almayacağı ve maçlarda oynamayacağı belirtilmiş, bu kararın alınma gerekçesi olarak da kulübün değerlerine aykırı davranışın olması ve oyuncunun korunması gösterilmişti.

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