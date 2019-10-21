İkiyüzlü Alman takımı St. Pauli'den terör örgütüne destek! Bunu da gördün mü UEFA?

Barış Pınarı Harekâtına destek veren Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bırakan Alman St. Pauli, teröristlere bu kez alenen destek verdi. Spora siyaset karıştırıldığı gerekçesi ile Şahin'e bir daha forma vermeme kararı alan Bundesliga 2 temsilcisi, Darmstadt maçında terör örgütünün renkleri ile koreografi yaptı. Alman kulüpleri asker selamı ve diğer Türkiye'ye destek mesajları nedeniyle Türk oyuncularını bir bir sorguya çekip siyasete karışmamalarını öğütlerken St. Pauli'nin bu hareketine Alman Futbol Federasyonu ve UEFA'nın ne tepki vereceği ise merak konusu! UEFA milli oyuncularımız asker selamı verdiği için Türkiye hakkında soruşturma açmıştı.