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İngiliz rejisinden Salah'a 'secde' sansürü!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İngiliz temsilcisi , İtalya'nın takımını 5-2 mağlup ederek rövanş mücadelesi öncesi büyük avantaj yakaladı.

Giriş Tarihi: 25.04.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 10:10
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İngiliz rejisinden Salah'a 'secde' sansürü!
İngiliz rejisinden Salah'a 'secde' sansürü!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında , sahasında 'yı 5-2 yendi.

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İngiliz rejisinden Salah'a 'secde' sansürü!
İngiliz rejisinden Salah'a 'secde' sansürü!

Anfield Road Stadı'nda oynanan maçta ilk tehlikeli atak, İtalyan temsilcisi 'dan geldi. 18'inci dakikada Kolarov'un ceza alanı dışından sert şutunda top, kaleci Karius'un da müdahalesiyle üst direkten döndü. Savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

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İngiliz rejisinden Salah'a 'secde' sansürü!
İngiliz rejisinden Salah'a 'secde' sansürü!

36. dakikada 'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, takımını 1-0 öne geçirdi. Roberto Firmino'nun pasıyla hareketlenen Mısırlı futbolcu, ceza alanı sağ çaprazından yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi.

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İngiliz rejisinden Salah'a 'secde' sansürü!
İngiliz rejisinden Salah'a 'secde' sansürü!

45+1. dakikada Salah ile başlayan atağında Firmino'nun pasıyla topla yeniden buluşan Mısırlı futbolcu, meşin yuvarlağı kaleci Alisson'un üzerinden ağlara gönderdi ve durumu 2-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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İngiliz rejisinden Salah'a 'secde' sansürü!
İngiliz rejisinden Salah'a 'secde' sansürü!

İtalyan ekibinde maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu , ikinci yarının başında yerini Patrik Schick'e bıraktı.

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İngiliz rejisinden Salah'a 'secde' sansürü!
İngiliz rejisinden Salah'a 'secde' sansürü!

56. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Salah'ın içeriye çıkardığı topu tamamladı ve 'u 3-0 öne geçirdi.

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İngiliz rejisinden Salah'a 'secde' sansürü!
İngiliz rejisinden Salah'a 'secde' sansürü!

61. dakikada yine sağ taraftan ceza alanına giren Mısırlı yıldızın arka direğe gönderdiği topu müsait durumdaki Brezilyalı futbolcu Firmino ağlara gönderdi: 4-0.

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