İngiliz rejisinden Salah'a 'secde' sansürü!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İngiliz temsilcisi Liverpool, İtalya'nın Roma takımını 5-2 mağlup ederek rövanş mücadelesi öncesi büyük avantaj yakaladı. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool, sahasında Roma'yı 5-2 yendi. Anfield Road Stadı'nda oynanan maçta ilk tehlikeli atak, İtalyan temsilcisi Roma'dan geldi. 18'inci dakikada Kolarov'un ceza alanı dışından sert şutunda top, kaleci Karius'un da müdahalesiyle üst direkten döndü. Savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 36. dakikada Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, takımını 1-0 öne geçirdi. Roberto Firmino'nun pasıyla hareketlenen Mısırlı futbolcu, ceza alanı sağ çaprazından yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 45+1. dakikada Salah ile başlayan Liverpool atağında Firmino'nun pasıyla topla yeniden buluşan Mısırlı futbolcu, meşin yuvarlağı kaleci Alisson'un üzerinden ağlara gönderdi ve durumu 2-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İtalyan ekibinde maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, ikinci yarının başında yerini Patrik Schick'e bıraktı. 56. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Salah'ın içeriye çıkardığı topu Sadio Mane tamamladı ve Liverpool'u 3-0 öne geçirdi. 61. dakikada yine sağ taraftan ceza alanına giren Mısırlı yıldızın arka direğe gönderdiği topu müsait durumdaki Brezilyalı futbolcu Firmino ağlara gönderdi: 4-0.