İngiliz rejisinden Salah'a 'secde' sansürü!

45+1. dakikada Salah ile başlayan Liverpool atağında Firmino'nun pasıyla topla yeniden buluşan Mısırlı futbolcu, meşin yuvarlağı kaleci Alisson'un üzerinden ağlara gönderdi ve durumu 2-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.