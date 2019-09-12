İngilizler Vedat Muriç'e hayran kaldı!

Tottenham'ın radarına giren, İngilizlerin performansına tam not verdiği Vedat Muriqi için takım arkadaşı Max Kruse, "Lewandowski'ye benziyor. Bayern seviyesinde" dedi. Gürcan Bilgiç ise dünya devlerinden 40 milyon Euroluk bir teklif gelebileceğini dile getirdi.
Giriş Tarihi: 12.09.2019
09:54
Güncelleme Tarihi: 12.09.2019
09:55
Fenerbahçe'nin sezon başında Rize'den aldığı Vedat Muriç, sadece Süper Lig'de değil, milli takım ile çıktığı maçlarda da klasını konuşturuyor.
Kosova Milli Takımı ile 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri maçlarında forma giyen golcü oyuncu, Çekya'yı 2-1 yendikleri maçta 1 gol atarken, İngiltere'ye 5-3 mağlup oldukları karşılaşmada 1 gol, 2 asistle oynadı.
Salı gecesi süper yıldızları Harry Kane ile rakip olan Vedat'ın performansına tam not veren Tottenhamlılar, sarı-lacivertli futbolcunun testi başarıyla geçtiğini vurguladı.
Sosyal medyada da Vedat'ın özellikle no-look denilen, başka yere bakarak attığı pasla yaptığı asist övüldü ve rahatlıkla Tottenham'da forma giyebileceğine vurgu yapıldı.
Fenerbahçeli Max Kruse ise takım arkadaşı için "Çok hırslı, çok istekli, çok çalışkan. Lewandowski'ye benzetiyorum kendisini. 2-3 sezon içinde Bayern Münih seviyesinde olacak" yorumu yaptı.
GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ:
Fenerbahçe, Galatasaray'ın elinden Vedat Muriç'i aldığında aslında sezonun kilit transferini yaptı ve rakibini Falcao hedefine mecbur etti.
Her sene üstüne koyarak gelişen bir oyuncu. Geçen sezon Rize'de oyununu çok farklı hale getirdi.